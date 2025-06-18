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Пушков заявил, что Трамп может растерять всех союзников - РИА Новости, 18.06.2025
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11:37 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pushki-2023532140.html
Пушков заявил, что Трамп может растерять всех союзников
Пушков заявил, что Трамп может растерять всех союзников - РИА Новости, 18.06.2025
Пушков заявил, что Трамп может растерять всех союзников
Президент США Дональд Трамп может растерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:37:00+03:00
2025-06-18T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может растерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Трамп назвал журналиста Такера Карлсона "свихнувшимся" после того, как тот раскритиковал его из-за риска втягивания страны в войну с Ираном. "Дональд Трамп теряет важных союзников. Не успел переругаться с Илоном Маском, как назвал "чокнутым" Такера Карлсона за то, что тот выступает против участия США в войне в Иране. На пресс-конференции на "большой семерке" они и вовсе отмежевался от Карлсона, заявив: "Понятия не имею, о чем толкует Карлсон". Так недолго растерять всех, кто помогал Трампу избраться президентом. Враги Трампа потирают руки", - написал Пушков. Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. В своей утренней рассылке он заявил, что Трамп заранее знал о планах Израиля атаковать ядерные объекты и уничтожить командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Карлсон выразил сомнение в том, что подобное взаимодействие с Израилем отвечает интересам США.
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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, такер карлсон, алексей пушков, совет федерации рф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пушков заявил, что Трамп может растерять всех союзников

Пушков: Трамп может потерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может растерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Трамп назвал журналиста Такера Карлсона "свихнувшимся" после того, как тот раскритиковал его из-за риска втягивания страны в войну с Ираном.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России
Вчера, 11:07
"Дональд Трамп теряет важных союзников. Не успел переругаться с Илоном Маском, как назвал "чокнутым" Такера Карлсона за то, что тот выступает против участия США в войне в Иране. На пресс-конференции на "большой семерке" они и вовсе отмежевался от Карлсона, заявив: "Понятия не имею, о чем толкует Карлсон". Так недолго растерять всех, кто помогал Трампу избраться президентом. Враги Трампа потирают руки", - написал Пушков.
Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. В своей утренней рассылке он заявил, что Трамп заранее знал о планах Израиля атаковать ядерные объекты и уничтожить командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Карлсон выразил сомнение в том, что подобное взаимодействие с Израилем отвечает интересам США.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном
16 июня, 20:07
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампТакер КарлсонАлексей ПушковСовет Федерации РФВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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