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Прощание с Натальей Теняковой пройдет 20 июня - РИА Новости, 18.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:24 18.06.2025 (обновлено: 14:29 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/proschanie-2023585220.html
Прощание с Натальей Теняковой пройдет 20 июня
Прощание с Натальей Теняковой пройдет 20 июня - РИА Новости, 18.06.2025
Прощание с Натальей Теняковой пройдет 20 июня
Прощание с народной артисткой РФ, актрисой МХТ имени Чехова Натальей Теняковой пройдет 20 июня в стенах родного для артистки театра, после ее похоронят на... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:24:00+03:00
2025-06-18T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ, актрисой МХТ имени Чехова Натальей Теняковой пройдет 20 июня в стенах родного для артистки театра, после ее похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругом Сергеем Юрским, сообщили РИА Новости в театре.Утром в Telegram-канале театра сообщили, что Тенякова умерла на 81-м году жизни в ночь на среду."Прощание состоится в пятницу, 20 июня. В 11 часов пройдет гражданская панихида, а затем состоится прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1", - сказал собеседник агентства.Как уточнили в театре, после прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее актеров, рядом с ее супругом Сергеем Юрским.Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров. среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других.В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета.
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наталья тенякова, россия, москва, ленинград, сергей юрский
Наталья Тенякова, Культура, Россия, Москва, Ленинград, Сергей Юрский
Прощание с Натальей Теняковой пройдет 20 июня

Прощание с Натальей Теняковой пройдет 20 июня в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды" сцене МХТ имени А. П. Чехова
Актриса Наталья Тенякова в спектакле Офелия боится воды сцене МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актриса Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды" сцене МХТ имени А. П. Чехова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ, актрисой МХТ имени Чехова Натальей Теняковой пройдет 20 июня в стенах родного для артистки театра, после ее похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругом Сергеем Юрским, сообщили РИА Новости в театре.
Утром в Telegram-канале театра сообщили, что Тенякова умерла на 81-м году жизни в ночь на среду.
"Прощание состоится в пятницу, 20 июня. В 11 часов пройдет гражданская панихида, а затем состоится прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в театре, после прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее актеров, рядом с ее супругом Сергеем Юрским.
Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Была занята в постановках различных театров. среди них Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета, МХТ имени Чехова. Известна по ролям в фильмах "Зеленая карета", "Любовь и голуби", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других.
В 1988 году актриса была награждена орденом Дружбы, в 2005 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году Тенякова была удостоена ордена Почета.
Снова ушла вслед за мужем: не стало актрисы Натальи Теняковой
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.

Актриса Наталья Тенякова (Гера) на пресс-показе спектакля Офелия боится воды

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".

Татьяна Доронина в роли Нади (слева) и Наталья Тенякова в роли Лиды (справа) в фильме Георгия Натансона Старшая сестра по сценарию Александра Володина

Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".

© РИА Новости
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2 из 9
© Мосфильм (1984)

Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.

Наталья Тенякова и Сергей Юрский в фильме Любовь и голуби

Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.

© Мосфильм (1984)
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.

На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.

Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма Зеленая карета

В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.

На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.

© РИА Новости
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4 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.

На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.

Народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере

В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.

На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Самохин | Перейти в медиабанк

Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).

На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.

цена из спектакля Тема с вариациями по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин

Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).

На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.

© РИА Новости / Сергей Самохин
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6 из 9
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.

На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля Офелия боится воды по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова

В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.

На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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7 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.

На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".

Актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля Я ничего не помню по пьесе Артура Миллера в LA Театр

Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.

На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.

"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.

Актер, режиссер Сергей Юрский и актриса Наталья Тенякова на торжественной церемонии вручения Международной премии Станиславского

Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.

"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 9

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 9

Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.

© Мосфильм (1984)
3 из 9

В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.

На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.

На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 9

Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).

На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.

© РИА Новости / Сергей Самохин
Перейти в медиабанк
6 из 9

В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.

На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.

На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 9

Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.

"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
КультураНаталья ТеняковаРоссияМоскваЛенинградСергей Юрский
 
 
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