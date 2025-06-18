Прощание с Натальей Теняковой пройдет 20 июня в МХТ имени Чехова
Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.
Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.
Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".
Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".
Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.
Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.
В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.
На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.
В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.
На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.
В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.
На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.
В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.
На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.
Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).
На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.
Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).
На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.
В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.
На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.
На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.
На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".
Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.
На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".
Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.
"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.
Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.
"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.
Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, пришла работать в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым мужем был сокурсник, а сейчас известный режиссер Лев Додин. Сразу после дебюта на сцене — роли Полли в "Трехгрошовой опере" по Бертольду Брехту — о Теняковой заговорили как о талантливой молодой актрисе. Она выигрывала различные молодежные театральные конкурсы.
Дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра". Тенякова сыграла Лиду Рязаеву, а Татьяна Доронина — Надю. Эта работа в числе самых ярких киноролей Натальи Максимовны, среди которых "Зеленая карета", "Отцы и дети".
Все помнят бабу Шуру в исполнении Натальи Теняковой в замечательном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Когда актриса снималась в этой картине, ей было всего 40 лет, а Юрскому, сыгравшему ее экранного супруга, дядю Митю, — 50.
В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.
На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.
В БДТ Наталья Максимовна познакомилась со своим будущим вторым мужем — актером того же театра Сергеем Юрским. И когда его уволили по причине цензуры, ушла вслед за ним. Чтобы поддержать супруга в сложный момент, пошла в паспортный стол и сменила фамилию, тоже став Юрской.
На фото: народный артист России Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей на сцене Театра имени Моссовета на своем юбилейном вечере.
Семья переехала в Москву. Наталья Тенякова пошла работать в Театр имени Моссовета. Играла на этой сцене ведущие роли: "Если буду жив" (Софья Андреевна Толстая), "Тема с вариациями" (Любовь Сергеевна), "Версия" (Любовь Дмитриевна Блок), "Братья Карамазовы" (Грушенька), "Правда хорошо, а счастье лучше" (Поликсена), "Гедда Габлер" (Гедда Габлер), "Вдовий пароход" (Панька), "Печка на колесе" (Фрося), "Орнифль" (мадемуазель Сюпо).
На фото: Театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Тема с вариациями" по пьесе С. Алешина. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Максимовна Тенякова и актер Сергей Борисович Коковкин.
В 1988 году Олег Ефремов пригласил ее в труппу МХТ им. Чехова. И здесь Тенякова тоже блистала в самых громких постановках. Сейчас на этой сцене играет ее дочь — Дарья Юрская.
На фото: Наталья Тенякова (Гера) и Дарья Юрская (Лия) на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами. Играла в постановках своего мужа Сергея Юрского. Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы. Она — лауреат "Золотой маски" и премии Станиславского.
На фото: актеры Валерий Баринов (Лео) и Наталья Тенякова (Леонора) после окончания спектакля "Я ничего не помню" по пьесе Артура Миллера в "LA Театр".
Тенякова скончалась на 81-м году жизни 18 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале МХТ имени Чехова.
"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — написали на странице театра в соцсети.