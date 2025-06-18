Снова ушла вслед за мужем: не стало актрисы Натальи Теняковой

В 1967 году Наталья Тенякова перешла в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и через несколько лет стала ведущей актрисой труппы режиссера Георгия Товстоногова. Ею восхищались зрители, а артистки пытались копировать манеру речи, пластику.

На фото: Наталья Тенякова в роли Варвары Асенковой в кадре из художественного фильма "Зеленая карета" (1967 год, режиссер Я. Б. Фрид, киностудия "Ленфильм"). Репродукция.