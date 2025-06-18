https://ria.ru/20250618/pmef-2023639550.html

Мордовия поделилась опытом развития отечественной игровой индустрии на ПМЭФ

Мордовия поделилась опытом развития отечественной игровой индустрии на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Мордовия поделилась опытом развития отечественной игровой индустрии на ПМЭФ

Глава Мордовии Артём Здунов поделился опытом развития отечественной игровой индустрии на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:25:00+03:00

2025-06-18T17:25:00+03:00

2025-06-18T17:25:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

видеоигры

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поделился опытом развития отечественной игровой индустрии на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона. Обсуждение развития отечественной игровой индустрии состоялось в среду в рамках сессии "Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?" при поддержке АНО "Институт развития интернета" (ИРИ). В ходе сессии глава Мордовии отметил, что именно в республике в 2022 году был создан стандарт по тестированию игрового программного обеспечения, неоднократно Мордовия принимала соревнования по киберспорту различных уровней. "Мордовия – активный игрок в сфере игровой индустрии, которая является одним из ключевых сегментов цифровой экономики. При поддержке ИРИ одна из компаний региона (ООО "Фоксхаунд") разрабатывает многопользовательскую онлайн-игру "Командиры Бездорожья". Работа над проектом началась в августе 2024 года. Инициативу поддержал глава Мордовии", - говорится в сообщении. Одним из главных партнеров игры "Командиры Бездорожья" стало ПАО "Камаз", интерес к проекту проявляются Сбер и Ростелеком. "Эта игра окажет большую поддержку автоиндустрии и экономике страны. Усиление интереса к инженерным профессиям, подготовка кадров, развитие туризма и поддержка отечественного автопрома – основное, на что мы ориентируемся при поддержке этого направления. Важно, чтобы и образовательные учреждения республики подключались, готовили необходимые кадры. Команда Мордовии растет – это не первый и не последний наш проект в сфере игровой индустрии", - приводятся в сообщении слова Здунова. Было также отмечено, что регион оказывает проекту поддержку в выстраивании связей с потенциальными инвесторами. В распоряжение команды предоставлены все региональные ресурсы: информационно-вычислительный комплекс и запущенный в конце прошлого года Инновационный бизнес-инкубатор "Молодежный". Введены налоговые льготы. Кроме того, сейчас в Мордовия прорабатывается идея создания первого в России регионального кластера видеоигровой индустрии, ориентированного на поддержку начинающих команд игровых разработчиков. Это, в том числе, хорошая возможность не только подготовить квалифицированные кадры на базе региональных вузов, но и привлечь молодых энтузиастов в регион. Генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский отметил, что Саранск давно славится как столица тестировщиков, сейчас в республике создается IT-кластер и условия для развития проектов. "Мы находим новые ниши с высокой маржинальностью и инновациями. И индустрия видеоигр – именно такая сфера. В ней обеспечены хорошие заработные платы – это помогает удерживать молодых специалистов в регионе и приглашать их из крупных городов. Мы верим в эту отрасль", - подчеркнул Здунов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250612/mordoviya-2022541413.html

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россия, артем здунов, видеоигры, пмэф