https://ria.ru/20250618/pmef-2023615253.html

В Петербурге объяснили ухудшение мобильной связи

В Петербурге объяснили ухудшение мобильной связи - РИА Новости, 18.06.2025

В Петербурге объяснили ухудшение мобильной связи

Временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:56:00+03:00

2025-06-18T15:56:00+03:00

2025-06-18T15:56:00+03:00

пмэф-2025

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга. "В связи с проведением ПМЭФ на территории Санкт-Петербурга возможно временное ухудшение качества мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", - сообщили в комитете. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023545592.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург