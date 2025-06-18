https://ria.ru/20250618/pmef-2023615253.html
В Петербурге объяснили ухудшение мобильной связи
В Петербурге объяснили ухудшение мобильной связи - РИА Новости, 18.06.2025
В Петербурге объяснили ухудшение мобильной связи
Временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:56:00+03:00
2025-06-18T15:56:00+03:00
2025-06-18T15:56:00+03:00
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга. "В связи с проведением ПМЭФ на территории Санкт-Петербурга возможно временное ухудшение качества мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", - сообщили в комитете. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023545592.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург
В Петербурге объяснили ухудшение мобильной связи
Ухудшение мобильной связи в Петербурге связано с мерами безопасности на ПМЭФ