https://ria.ru/20250618/pmef-2023610498.html
ПМЭФ становится все значимее для зарубежных партнеров, заявил Путин
ПМЭФ становится все значимее для зарубежных партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025
ПМЭФ становится все значимее для зарубежных партнеров, заявил Путин
Петербургский международный экономический форум становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:44:00+03:00
2025-06-18T15:44:00+03:00
2025-06-18T15:55:00+03:00
пмэф-2025
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экономика
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня открылся форум в Петербурге традиционный, и он все значимее и значимее становится и для нашей страны, и для наших партнеров из-за границы", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика
ПМЭФ становится все значимее для зарубежных партнеров, заявил Путин
Путин: ПМЭФ становится все значимее для россиян и зарубежных партнеров