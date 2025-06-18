https://ria.ru/20250618/pmef-2023610498.html

ПМЭФ становится все значимее для зарубежных партнеров, заявил Путин

ПМЭФ становится все значимее для зарубежных партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025

ПМЭФ становится все значимее для зарубежных партнеров, заявил Путин

Петербургский международный экономический форум становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:44:00+03:00

2025-06-18T15:44:00+03:00

2025-06-18T15:55:00+03:00

пмэф-2025

россия

владимир путин

экономика

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня открылся форум в Петербурге традиционный, и он все значимее и значимее становится и для нашей страны, и для наших партнеров из-за границы", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика