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Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашение с "Роскосмосом" - РИА Новости, 18.06.2025
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Мурманская область
 
13:46 18.06.2025 (обновлено: 18:15 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pmef-2023571174.html
Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашение с "Роскосмосом"
Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашение с "Роскосмосом" - РИА Новости, 18.06.2025
Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашение с "Роскосмосом"
Мурманская область на ПМЭФ заключила соглашение с "Роскосмосом" по развитию проектов, связанных с созданием кампуса мирового уровня на базе Мурманского... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:46:00+03:00
2025-06-18T18:15:00+03:00
мурманская область
общество
мурманская область
россия
санкт-петербург
андрей чибис
роскосмос
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МУРМАНСК, 18 июн – РИА Новости. Мурманская область на ПМЭФ заключила соглашение с "Роскосмосом" по развитию проектов, связанных с созданием кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Договорились с генеральным директором компании Дмитрием Бакановым, что будем развивать проекты, связанные с созданием современного кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета", - написал Чибис. По его словам, "Роскосмос" планирует создать профильные лаборатории на базе МАУ, привлекать одаренных выпускников на целевое обучение в МАУ и сопровождать их индивидуально, учредить именные стипендии талантливым студентам, организовать практику для студентов МАУ, а также трудоустраивать лучших выпускников. "Инициативу создания кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета, а также его включение в федеральную программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" поддержал президент России Владимир Владимирович Путин", - отметил Чибис. По мнению главы региона, такое внимание со стороны федеральных коллег позволит Мурманскому арктическому университету открыть новые лаборатории, повысить качество образования, стать более узнаваемым среди молодых людей, которые проживают не только в регионе, но и во всей стране. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/murmansk-2023328643.html
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общество, мурманская область, россия, санкт-петербург, андрей чибис, роскосмос
Мурманская область, Общество, Мурманская область, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Чибис, Роскосмос
Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашение с "Роскосмосом"

Мурманская область и "Роскосмос" подписали соглашение на ПМЭФ

© Фото : Правительство Мурманской областиПодписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области, Мурманским арктическим университетом и Государственной корпорацией "Роскосмос"
Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области, Мурманским арктическим университетом и Государственной корпорацией Роскосмос - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Правительство Мурманской области
Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области, Мурманским арктическим университетом и Государственной корпорацией "Роскосмос"
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МУРМАНСК, 18 июн – РИА Новости. Мурманская область на ПМЭФ заключила соглашение с "Роскосмосом" по развитию проектов, связанных с созданием кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"Договорились с генеральным директором компании Дмитрием Бакановым, что будем развивать проекты, связанные с созданием современного кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета", - написал Чибис.
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По его словам, "Роскосмос" планирует создать профильные лаборатории на базе МАУ, привлекать одаренных выпускников на целевое обучение в МАУ и сопровождать их индивидуально, учредить именные стипендии талантливым студентам, организовать практику для студентов МАУ, а также трудоустраивать лучших выпускников.
"Инициативу создания кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета, а также его включение в федеральную программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" поддержал президент России Владимир Владимирович Путин", - отметил Чибис.
По мнению главы региона, такое внимание со стороны федеральных коллег позволит Мурманскому арктическому университету открыть новые лаборатории, повысить качество образования, стать более узнаваемым среди молодых людей, которые проживают не только в регионе, но и во всей стране.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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