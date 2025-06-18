https://ria.ru/20250618/pmef-2023551043.html

Стало известно, чем кормят журналистов на ПМЭФ

Стало известно, чем кормят журналистов на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Стало известно, чем кормят журналистов на ПМЭФ

Журналистов на Петербургском международном экономическом форуме - 2025 кормят запеченным картофелем, овощами, фрикасе из курицы и треской, а на десерт... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:36:00+03:00

2025-06-18T12:36:00+03:00

2025-06-18T12:36:00+03:00

пмэф-2025

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Журналистов на Петербургском международном экономическом форуме - 2025 кормят запеченным картофелем, овощами, фрикасе из курицы и треской, а на десерт шоколадный торт, передает корреспондент РИА Новости. В ресторане для СМИ в первый день форума можно на выбор съесть запеченную картошку или овощное соте с кенийский фасолью и брокколи, а также запеченную треску или фрикасе из курицы. Кроме того, журналистам доступны салаты: цезарь и из помидоров с красным луком и орехами. На десерт подают шоколадный торт с вишней, а запить можно морсом или минеральной водой. В доступе также чай и кофе, газированная и негазированная вода в бутылках, лимонады и холодный чай в холодильниках. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-

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санкт-петербург