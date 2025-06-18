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Стало известно, чем кормят журналистов на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:36 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023551043.html
Стало известно, чем кормят журналистов на ПМЭФ
Стало известно, чем кормят журналистов на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Стало известно, чем кормят журналистов на ПМЭФ
Журналистов на Петербургском международном экономическом форуме - 2025 кормят запеченным картофелем, овощами, фрикасе из курицы и треской, а на десерт... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:36:00+03:00
2025-06-18T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Журналистов на Петербургском международном экономическом форуме - 2025 кормят запеченным картофелем, овощами, фрикасе из курицы и треской, а на десерт шоколадный торт, передает корреспондент РИА Новости. В ресторане для СМИ в первый день форума можно на выбор съесть запеченную картошку или овощное соте с кенийский фасолью и брокколи, а также запеченную треску или фрикасе из курицы. Кроме того, журналистам доступны салаты: цезарь и из помидоров с красным луком и орехами. На десерт подают шоколадный торт с вишней, а запить можно морсом или минеральной водой. В доступе также чай и кофе, газированная и негазированная вода в бутылках, лимонады и холодный чай в холодильниках. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
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санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург
Стало известно, чем кормят журналистов на ПМЭФ

Журналистов на ПМЭФ-2025 кормят картофелем, курицей и рыбой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабота форума, ПМЭФ-2025
Работа форума, ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Журналистов на Петербургском международном экономическом форуме - 2025 кормят запеченным картофелем, овощами, фрикасе из курицы и треской, а на десерт шоколадный торт, передает корреспондент РИА Новости.
В ресторане для СМИ в первый день форума можно на выбор съесть запеченную картошку или овощное соте с кенийский фасолью и брокколи, а также запеченную треску или фрикасе из курицы. Кроме того, журналистам доступны салаты: цезарь и из помидоров с красным луком и орехами.
На десерт подают шоколадный торт с вишней, а запить можно морсом или минеральной водой. В доступе также чай и кофе, газированная и негазированная вода в бутылках, лимонады и холодный чай в холодильниках.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
Очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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