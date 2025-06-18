https://ria.ru/20250618/pmef-2023545592.html
Обед на ПМЭФ от итальянского повара обойдется в 6,5 тысячи рублей
Обед на ПМЭФ от итальянского повара обойдется в 6,5 тысячи рублей - РИА Новости, 18.06.2025
Обед на ПМЭФ от итальянского повара обойдется в 6,5 тысячи рублей
Обед в ресторане "Ланч" на Петербургском международном экономическом форуме от итальянского повара обойдется участникам форума в 6,5 тысяч рублей, передает... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:12:00+03:00
2025-06-18T12:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обед в ресторане "Ланч" на Петербургском международном экономическом форуме от итальянского повара обойдется участникам форума в 6,5 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. За эту стоимость гостям и участникам форума предлагается выбрать салат или холодную закуску, суп, горячее блюдо, десерт и напиток. В меню присутствуют такие блюда, как радужная форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна, салат с ростбифом, хрустящими баклажанами и пармезаном, печеная свекла с сыром тофу, сливовым вареньем и кедровыми орешками. Среди горячих блюд можно выбрать филе рамаевской утки с кремом из тыквы и соусом из крымского портвейна, бифштекс рубленый с луковым мармеладом и печеным картофелем, филе семги с фисташками, спаржей гриль и печеной свеклой, пряные биточки из спелого гороха с жареным шпинатом и садовой морковью. Кроме того, пообедать на площадке форума можно за 12 тысяч рублей в ресторане "Башкортостан". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
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санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург
Обед на ПМЭФ от итальянского повара обойдется в 6,5 тысячи рублей
Обед в ресторане "Ланч" на ПМЭФ обойдется участникам форума в 6,5 тысячи рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обед в ресторане "Ланч" на Петербургском международном экономическом форуме от итальянского повара обойдется участникам форума в 6,5 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
За эту стоимость гостям и участникам форума предлагается выбрать салат или холодную закуску, суп, горячее блюдо, десерт и напиток.
В меню присутствуют такие блюда, как радужная форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна, салат с ростбифом, хрустящими баклажанами и пармезаном, печеная свекла с сыром тофу, сливовым вареньем и кедровыми орешками.
Среди горячих блюд можно выбрать филе рамаевской утки с кремом из тыквы и соусом из крымского портвейна, бифштекс рубленый с луковым мармеладом и печеным картофелем, филе семги с фисташками, спаржей гриль и печеной свеклой, пряные биточки из спелого гороха с жареным шпинатом и садовой морковью.
Кроме того, пообедать на площадке форума можно за 12 тысяч рублей в ресторане "Башкортостан".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-