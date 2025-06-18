https://ria.ru/20250618/pmef-2023534142.html

Александр Беглов: ПМЭФ – открытая площадка для всех, кто готов сотрудничать

Александр Беглов: ПМЭФ – открытая площадка для всех, кто готов сотрудничать - РИА Новости, 18.06.2025

Александр Беглов: ПМЭФ – открытая площадка для всех, кто готов сотрудничать

Петербургский международный экономический форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, где рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:00:00+03:00

2025-06-18T13:00:00+03:00

2025-06-18T13:16:00+03:00

экономика

санкт-петербург

россия

мариуполь

александр беглов

петер сийярто

аль бано

пулково (аэропорт)

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Петербургский международный экономический форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, где рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности и заинтересован в экономическом сотрудничестве с Россией, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В интервью РИА Новости он рассказал о подготовке к форуму и зарубежных гостях, а также о планах по привлечению инвестиций в городскую экономику и реализации крупнейших проектов.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Александр Дмитриевич, как в этом году Петербург готовился к приему участников и гостей Петербургского международного экономического форума? Готова ли Северная столица обеспечить традиционно комфортное пребывание гостей и участников форума?— Для Петербурга форум — это визитная карточка, наш бренд. Работа по его подготовке начинается практически сразу после новогодних праздников. Мы задействуем все городские службы в тесной координации с федеральными коллегами и "Росконгрессом". Вся подготовка велась по четкому плану, под контролем специальной рабочей группы. Все системы "Экспофорума" проверены и работают в штатном режиме. Монтажом экспозиций на площадке занимались порядка 15 тысяч человек. Логистика, транспорт, размещение, работа городской инфраструктуры — все вопросы отработаны. Провели работы по озеленению, к форуму город украсили цветочные композиции.Вместе с министерством культуры, Минспортом России и "Росконгрессом" подготовили большую культурную и спортивную программу. Как обычно часть мероприятий будет доступна и для горожан.— Будут ли предприняты дополнительные меры безопасности на площадке форума, а также на объектах инфраструктуры в период его проведения, в аэропорту и на вокзалах, в местах массового скопления людей?— Вопрос безопасности на таких мероприятиях — приоритет. Мы усилили все стандартные для мероприятий такого уровня меры. Работаем в тесном контакте с правоохранительными органами и федеральными структурами. Делаем все необходимое, чтобы гости и участники форума чувствовали себя спокойно.— Будут ли действовать на площадке ПМЭФ в этом году какие-либо противоэпидемические меры? Как будет обеспечиваться санитарная безопасность участников форума? Сохранятся ли требования по сдаче ПЦР-теста?— Да, отрицательный ПЦР-тест остается обязательным условием посещения площадки форума. Это касается абсолютно всех: участников, организаторов, журналистов, технического персонала, водителей. Мы постарались сделать эту процедуру максимально удобной. По всему городу развернуты точки тестирования. Их 41: в аэропорту Пулково, в основных отелях проживания участников, поликлиниках, непосредственно в "Экспофоруме". Сохраняется практика термометрии, в частности в Пулково. В целом для госпитализаций гостей и участников создан необходимый резерв коек в пятнадцати стационарах. Надеемся, они не потребуются.— Какие у вас ожидания от ПМЭФ-2025? Делегации из каких стран примут участие в форуме? Какие страны будут представлены на высоком уровне? Какое количество участников ожидается?— В прошлом году мы приняли — очно и онлайн — свыше 21 тысячи участников из 139 государств. В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии. Уровень представительства высокий. Восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их замов. Ожидаем около 30 министров иностранных государств, более 50 послов. В повестке девятнадцать бизнес-диалогов: "Россия–Африка", "Россия–Индия", "Россия–Китай", "Россия–Латинская Америка" и другие. У меня также запланирован ряд международных встреч.— Ожидается ли в этом году участие делегаций из европейских стран и США?— Петербургский форум – открытая площадка. Мы будем рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности, кто заинтересован в экономическом сотрудничестве с нашей страной. Как вы знаете в форуме планируется участие министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, руководства республики Сербской. Будут и гости из других западных стран. Многие западные компании хотели бы или даже планируют вернуться в Россию. Как не раз сообщалось, в работе форума изъявляли желание участвовать представители и европейского и американского бизнеса.— Какой будет стенд у Петербурга на ПМЭФ в этом году? Какие городские инвестпроекты будут представлены?— В прошлом году наш стенд был одним из самых посещаемых. Мы и сейчас постарались создать масштабную экспозицию. Вся она выстроена в единой логике "Санкт-Петербург – мегаполис XXI века".Прежде всего, гости увидят наши мегапроекты. Огромный макет Большого Смоленского моста, вторую очередь аэропорта Пулково, Широтную магистраль скоростного движения. Представим макеты современных трамвайного и автобусного парка, новый подвижной состав. Покажем новую скоростную трамвайную линию от поселка Шушарыдо будущего кампуса "Территория развития СПбГУ".В год 80-летия Победы президент России утвердил новый день воинской славы России – 9 августа, день окончания Ленинградской битвы. На форуме мы презентуем проект мемориального комплекса на Пулковском рубеже с уникальной доминантой – 40-метровым гранитным столпом со световым лучом.В новом формате четырехметровой пирамиды будет представлена Особая экономическая зона "Санкт-Петербург".Многих гостей заинтересует зона "Алые паруса", где можно будет с помощью современных технологий совершить виртуальную "прогулку" по палубе легендарного брига.Промышленный блок покажет инновации в ключевых отраслях – судостроении, автопроме, производстве беспилотных систем. Среди экспонатов новый Xcite X-Cross8, беспилотники резидентов "Технопарка Санкт-Петербурга", катамаран на подводных крыльях и макет пассажирского теплохода для маршрутов до пяти тысяч километров.– Какую культурную программу подготовил Петербург для участников и гостей форума? Будет ли традиционный концерт на Дворцовой площади? Выступления каких артистов запланированы?– Концерт на Дворцовой – давняя традиция и центральное событие культурной программы форума. На сцену выйдут известные российские артисты и итальянские звезды Аль Бано и Ива Дзаникки. Это, кстати, еще один ответ на ваш вопрос о европейских участниках. Культурный диалог, дружба народов никогда не прекращаются. То же самое можно сказать и о гала-концерте 19 июня, в Михайловском театре. Вместе с Дианой Вишневой и другими российскими звездами, здесь выступят легенды мирового балета Люсия Лакарра и Мэтью Голдинг. По просьбе горожан мы продлили работу выставки "Великая страна – Великая Победа. 1941-1945", пригласили на нее и участников форума. А в последний день форума уже по традиции всех гостей и горожан ждет замечательный фестиваль "Паруса Кронштадта".– Сколько соглашений и на какую сумму планируют подписать власти города на ПМЭФ-2025? Какие наиболее значимые из них?– В прошлом году мы заключили 69 соглашений на более чем 1,2 триллиона рублей. Стали лидерами. Планируемый в этом году пакет соглашений охватывает все ключевые сферы жизни города. Точные цифры мы традиционно не раскрываем заранее. Особый акцент сделан на развитии транспортной системы, инновационной промышленности, науки и технологий, туризма и отдыха, социальной сферы. Среди конкретных отраслей выделил бы фармкластер и производство медицинского оборудования и материалов. Этот сектор все последние годы бурно развивался в Петербурге. Помимо этого, мы еще больше закрепим лидерские позиции города в разработке и производстве беспилотных систем. Сегодня в Петербурге в этой сфере работают уже 22 компании, 30% всех беспилотников страны производятся на петербургских предприятиях. Также в фокусе нашего внимания – ряд проектов импортозамещенияв энергетике.– Александр Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, об итогах социально-экономического развития Северной столицы за 2024 год? Как город сейчас развивается, несмотря на западные санкции? Какие прогнозы на этот год?– Прошлый, 2024 год, стал для нас во многом определяющим. Сформирована программа "Десять приоритетов развития". Дан старт важнейшим мегапроектам. Экономика города продолжила ускоренное развитие. Можно сказать, что этот форум Петербург встречает на пике экономической формы.По нашей оценке, рост экономики Санкт-Петербурга по итогам 2024 года составил порядка 4,8% к уровню 2023 года. Главный драйвер развития по-прежнему – реальный сектор, наша промышленность. Индекс промышленного производства у нас – 110,9%. Опережаем средний по России показатель почти в два с половиной раза. Наши предприятия активно занимают новые ниши, проводят модернизацию, переходят на отечественное оборудование, наращивают выпуск высокотехнологичной продукции. Но, безусловно, экономический рост – это в первую очередь растущее благополучие людей. В Петербурге один из самых низких уровней безработицы. Средняя зарплата превысила 110 тысяч, реальные доходы выросли на 11,7%. Отдельно хочу сказать о малом и среднем бизнесе. В Петербурге он дает больше четверти всей экономики города и обеспечивает работой почти два миллиона человек. Больше половины всех занятых. Этот сектор очень гибкий, он быстро отреагировал на все вызовы, и мы видим, что число таких предприятий продолжает расти.В 2025 году ожидаем сохранения всех позитивных тенденций. После мощного рывка в прошлом году, сейчас рост будет более спокойным, прогнозируем его на уровне около 3%. Это нормальная, здоровая динамика.Мы видим по первому кварталу, что промышленность Петербурга продолжает идти вперед. За январь – апрель рост в обрабатывающих отраслях составил более 10%. По отдельным секторам мы видим прирост в 25-35%.– По итогам прошлого года Петербург привлек рекордные 1,53 триллиона рублей инвестиций в основной капитал. Какой объем инвестиций в экономику города ожидается по итогам этого года? Какие крупные производства планируется запустить в этом году в Петербурге?– Для нас это лучший показатель доверия бизнеса к городу, нашим планам его развития. Уже второй год инвестиции у нас прибавляют примерно по 10%. По итогам 2025года уровень в 1,6-1,7 триллиона рублей и выше будет означать, что мы сохраняем набранный темп. Прежде всего, реализуем наши крупные инфраструктурные проекты, которые поддержал президент. Это серьезные вложения капитала и мощный импульс для развития города на десятилетия вперед.Большой вклад вносит наша промышленность. Только за первый квартал этого года инвестиции в обрабатывающие производства выросли на 8,5%. Петербург сегодня делает ставку на высокотехнологичные производства. Одна из ключевых отраслей города – судостроение, и мы планируем подписание нового масштабного соглашения в этой сфере на ПМЭФ-2025. Запустим важные проекты по производству устойчивых к помехам навигационных приемников, печатных плат и специального судового электрооборудования. Также дадим старт строительству нового завода по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Он станет опорной базой для исследований. Наконец, анонсируем строительство первого в России завода полного цикла по производству и переработке литий-ионных аккумуляторов.По поручению президента продолжаем создание нескольких инновационных площадок на юге города под общим названием "Технологическая долина". На форуме подпишем соглашение о развитии научно-технического центра "Невская дельта" на базе нового университетского городка СПбГУ. Это, по сути, новый кластер для инновационных производственных компаний. Начинаем новый этап реализации проекта ИТМО "Хайпарк". Его основными резидентами станут высокотехнологичный малый и средний бизнес: инжиниринговые, производственные и IT компании, университетские стартапы. Все это уникальные площадки, где соединятся образование, наука и передовое производство. Создаем среду для быстрого инновационного развития.– Сколько туристов Петербург ожидает в этом году? Превысит ли общий турпоток показатели прошлого года? Ожидается ли рост потока иностранных туристов, из каких стран?– В прошлом году Петербург принял 11,6 миллиона гостей – на 12% больше, чем в допандемийный 2019. Внутренний туризм в два раза превысил доковидные показатели. В этом году рассчитываем на прирост еще примерно на 7-8%. Основной поток гостей прибудет из России. Но за счет расширения географии электронной визы, благодаря международным контактам Правительства города и нашей работе по продвижению Петербурга на туристических рынках развивающихся стран растет количество иностранных гостей. В прошлом году их было около 800 тысяч. Первая пятерка: Китай, Иран, Турция, Саудовская Аравия и Индия. Из стран СНГ лидируют Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан. В этом году ожидаем больше визитов из стран Латинской Америки.– На какой стадии сейчас находится проект создания круглогодичного курорта "Санкт-Петербург Марина"? Когда планируется начать строительство курорта?– Сейчас курорт в предпроектной стадии. Мы уточняем ключевые решения и выбираем оптимальный механизм реализации. Второго июня правительство города утвердило проект планировки территории в Горской. Мы вносим необходимые изменения в правила землепользования и застройки.На финишную прямую вышло проектирование первого объекта – Академии парусного спорта. Полноценное создание всесезонного курорта начнется, когда инвесторы согласуют с городом все свои идеи, когда будут завершены процедуры по утверждению соответствующих документов градостроительного планирования, а также решены все имущественно-правовые вопросы.– Вы ранее говорили о том, что из трех вариантов была одобрена трассировка КАД-2, которая больше всего устраивает город. Когда планируется приступить к строительству КАД-2?– КАД-2 – трасса федерального значения и проходить будет полностью по территории Ленобласти, но для Петербурга ее значение сложно переоценить. Выбранный маршрут оптимален для города, потому что будет напрямую связан с нашей Широтной магистралью и трассой М-11. Новая дорога заберет значительную часть транзитного транспорта из Карелии и Мурманской области. На дорогах Петербурга станет свободнее. Помимо этого, новая магистраль даст импульс развитию территорий внутри нашей агломерации, появлению новых индустриальных парков и логистических центров. Фактически, КАД-2 еще крепче свяжет Петербург и Ленинградскую область в единое экономическое и логистическое пространство. Что касается сроков, то проект разрабатывает "Автодор". Сейчас идет этап подготовки технического задания на проектирование. Предварительно, само строительство может начаться в период с 2027 по 2030 годы.– Когда стартует строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения?– Концессионное соглашение о строительстве II-IV этапов магистрали мы подписали в конце прошлого года. Сейчас идет подготовка территории для строительства. Магистраль важнейший проект для всего Северо-Запада, он реализуется по поручению президента. ПМЭФ – самое значимое событие в экономической жизни страны. Поэтому официальный старт новому этапу мы решили дать в рамках форума. К тому же магистраль, можно сказать, – детище форума. Здесь она начиналась – первые соглашения были подписаны в июне 2019-го.– На какой стадии сейчас подготовка к строительству петербургского терминала высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург и когда планируется начать работы на участке ВСМ в городе?– Участок ВСМ в Петербурге и терминал планируется начать строить в следующем году. Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект. Сейчас РЖД готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции "Волковская", куда переедут электропоезда московского и волховского направления. Большая работа предстоит по интеграции терминала и метро. Он будет связан крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания" и получит второй выход со станции Лиговский проспект-1. На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции "Лиговский проспект-2" новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля.Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города. Дирекция транспортного строительства уже заключила госконтракт на подготовку планировки вокзальной площади, продление Днепропетровской улицы с элементами реконструкции Лиговского проспекта.– Александр Дмитриевич, когда планируется запуск первой очереди (до Шушар) линии скоростного трамвая Купчино-Шушары-Славянка? Это будет конец 2025 года? На какой стадии готовности находится 1-я очередь в настоящее время? Запуск второй очереди запланирован на 2026 год?– В декабре этого года запустим первые десять трамваев от станции метро "Купчино" до Шушар. Полностью введем линию в эксплуатацию в 2026 году.Сейчас работы развернуты на всех участках "Славянки". Остановочные павильоны, опоры контактной сети, рельсошпальные решетки. Идут работы на территории будущего депо. Задействованы 500 человек и порядка 120 единиц техники. Летом темпы строительства еще больше выросли. Поэтому запуск к концу года первой очереди не вызывает сомнений.– Вы говорили, что Петербург активно прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково" и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села. Когда планируется начать строительство метро до аэропорта "Пулково"? Сколько лет займет строительство линии метро до "Пулково" и когда ждать открытия этой станции для пассажиров?– Трассировка этой линии предусмотрена в новом генплане Петербурга. В проработках есть разные варианты конечной точки – до "Экспофорума", до новой Технологической долины и Царского Села, есть вариант соединения Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линий. Соответственно есть и разные сроки. Понятно, что для реализации этого проект потребуется финансовая поддержка федерального центра. Этот вопрос мы сейчас активно прорабатываем. Но главное, что есть политическое решение. Задача, поставленная главой государства – реализовать данный проект. Окончательные сроки и вариант проекта определим после решения всех вопросов с финансированием.– Когда все-такие планируется открыть для пассажиров станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская"? Вы говорили, что в этом году завершатся строительно-монтажные работы на этих станциях. Как в целом вы оцениваете темпы строительства метрополитена в городе?– По контракту строительство обеих станций должно завершиться до конца 2025 года. Сейчас строительная готовность – 84%. Мы возводим вестибюли, монтируем эскалаторы, прокладываем инженерные сети. На "Путиловской" идет обустройство пересадочного узла на станцию "Кировский завод". Все работы ведутся по графику.Ускорить темпы развития метро в Петербурге поручил президент России. Еще четыре года назад метростроение города было в глубоком кризисе. Мы создали новую городскую компанию "Метрострой Северной столицы", сохранили уникальный коллектив. Продолжаем набирать новых специалистов. Одним из главных технических препятствий для наращивания темпов строительства было старое оборудование. Но и этот вопрос решен. Обуховский завод уже сдал "Метрострою Северной Столицы" два новых проходческих комплекса. Еще одно достижение нашей промышленности. В России раньше такие машины не строили.– Началась ли работа по подготовке к реализации проекта строительства в Петербурге двух новых небоскребов — "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3"? Когда будут рассматриваться предложения инвесторов по высотности двух будущих небоскребов? Началась ли подготовка проекта планировки для их строительства?– Официальный старт проектам был дан на прошлогоднем форуме. В Лахте будет создано единое общественно-деловое пространство. Сейчас инвестор готовит документацию по планировке и межеванию территории. Одновременно прорабатываются решения по транспортной инфраструктуре. В проекте измененных Правил землепользования и застройки новое пространство определено, как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 метров. Конкретные предложения по высоте, конечно, будет давать инвестор. Эти параметры будут рассматриваться на заседании городской Комиссии по землепользованию и застройке. Утвердить сами обновленные правила землепользования планируем до конца 2025 года.– Недавно директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что в этом году ожидается миссию экспертов ЮНЕСКО для обсуждения вопросов будущего строительства двух небоскребов в Петербурге. Когда эксперты приедут в Петербург?– Новые объекты, о которых вы говорите, планируются за границами объединенной зоны охраны и вне основных городских панорам. Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия. Документы были направлены в министерство культуры России, откуда документ должен уйти в ЮНЕСКО. Мы со своей стороны подтвердили полную готовность принять международных экспертов. У нас хороший опыт подобного общения. Консультативная миссия приезжала к нам в 2019 году, и по итогам визита у нас сложился конструктивный, профессиональный диалог.– Недавно на Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга обсудили эскизный проект реставрации Конюшенного ведомства. Когда будет разработан проект реставрации приспособления комплекса? Когда планируется приступить к противоаварийным работам и непосредственно к реставрации комплекса?– Конюшенное ведомство – наша большая надежда. Здание в самом сердце города много лет стояло в плачевном состоянии. Сейчас можно говорить о первых конкретных шагах по его возрождению. Инвестор взялся за этот сложнейший объект по программе "Рубль за метр". Была проделана огромная исследовательская работа. В апреле этого года Совет по культурному наследию не просто одобрил эскизный проект реставрации, который подготовила "Студия 44", а еще и отметил высокий уровень проекта. Для нас очень важно вернуть это пространство горожанам. И проект направлен на решение этой задачи. Предлагается создать многофункциональный культурный центр. Там разместятся выставочные залы, концертные и театральные площадки, литературный клуб, пространства для семейного досуга. Во внутренних дворах предлагается воссоздать два исторических флигеля и большой открытый центральный двор. Летом там можно будет проводить фестивали, концерты, кинопоказы, а зимой – заливать каток и устраивать рождественскую ярмарку. Два других двора планируют накрыть легкими, разборными конструкциями, чтобы появились всесезонные общественные пространства. Будут открыты сквозные проходы, чтобы весь комплекс жил одной жизнью с городом.Одобрение эскиза – зеленый свет для разработки полноценного проекта реставрации. Этот процесс запущен. Первоочередные противоаварийные работы инвестор планирует начать уже этим летом.– Расскажите, пожалуйста, как идет работа по восстановлению Мариуполя петербургскими строителями? Сколько объектов уже восстановлено за эти годы? Какие объекты планируется восстановить в городе-побратиме в этом году?– Мы работаем в Мариуполе с первых дней после его освобождения в 2022 году. Всего в мастер-плане 66 объектов, 46 уже готовы. Среди них восемь жилых домов, четыре детсада, три школы и центр творчества. В марте этого года завершили Центр медико-санитарной помощи №3 — там уже работают томографы, маммографы, лаборатории. Всего построили пять объектов здравоохранения.В год 80-летия победы уделили особое внимание мемориалам, памятным местам. По поручению президента, к 9 мая установили монумент "Мариуполь – город воинской славы". Открыли филиал Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда с экспозицией, посвященной Жданову.Мои неоднократные командировки в Мариуполь показали, что его жителям очень важно ощущать перемены к лучшему, мирной, комфортной жизни. А это чувство дают особенные места. Поэтому люди так просили нас построить фонтаны. Мы открыли уже четыре разных фонтана. Среди них и детский-шутиху, как в Петергофе. Ещё два у нас в работе. Такими же символами мирной жизни наверняка можно читать и кинотеатр, который мы восстановили, Свято-Троицкий храм.Ну и конечно самое важное, может даже важнее любой стройки – это работа с детьми Мариуполя. Уже летом 2022 года к нам приехала отдыхать первая группа ребят. За три года уже 6 тысяч школьников побывали на петербургских каникулах. Приехали ребята и этим летом. Уже стало традицией вручать выпускникам мариупольских школ аттестатов зрелости именно в Петербурге. Вместе нашими ребятами они участвуют в празднике "Алые паруса". Почти 400 педагогов из Мариуполя прошли у нас повышение квалификации.– На какой стадии сейчас работы по восстановлению драмтеатра в Мариуполе? Когда завершатся эти работы? Когда состоится открытие театра?– Для мариупольцев это символ города, его возрождения все очень ждут. Сегодня театр готов примерно на 70%. Мы максимально сохранили внешний исторический облик здания. А внутри это будет современная площадка с новым оборудованием. Строительно-монтажные работы планируем закончить к концу 2025 года. В 2026 году хотим дать первый концерт силами мариупольских и петербургских артистов. Параллельно Институт сценических искусств в Петербурге готовит актеров именно для этого театра — чтобы здание сразу оживила собственная труппа.

https://ria.ru/20250618/pmef-2025-2023512046.html

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