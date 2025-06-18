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В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
08:58 18.06.2025 (обновлено: 10:55 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pmef-2023476818.html
В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ
В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ
В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025
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пмэф — 2025
россия
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250617/putin-2023375053.html
россия
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Открытие форума ПМЭФ
ПМЭФ встречает первых посетителей: форум открывается сегодня и продлится по 21 июня. Подробнее о его главных темах и развитии в предыдущие годы мы писали здесь.
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россия, санкт-петербург, экономика
ПМЭФ — 2025, Россия, Санкт-Петербург, Экономика
В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ

Участники и журналисты прибывают на ПМЭФ с восьми утра

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
  • Участники и журналисты собираются на площадке форума с 8:00 мск.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Работа форума
ПМЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПМЭФ-2025. Работа форума
  • Движение около места проведения мероприятия свободное, но на пункте досмотра скопилась небольшая очередь из автомобилей.
  • Личный транспорт и шаттлы досматривают силовики, а вещи пассажиров —кинологи со служебными собаками.
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинПМЭФ 2025
ПМЭФ 2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
ПМЭФ 2025
  • Те, кто решил добираться до ЭКСПО-форума на шаттле, предъявляют бейдж при посадке в автобусы.
  • Второй пункт досмотра расположен перед входом на площадку форума, там проверка занимает чуть больше времени.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Работа форума
ПМЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПМЭФ-2025. Работа форума
  • В районе проведения ПМЭФ наблюдаются перебои со связью некоторых операторов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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