В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ
Участники и журналисты прибывают на ПМЭФ с восьми утра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
- Участники и журналисты собираются на площадке форума с 8:00 мск.
ПМЭФ-2025. Работа форума
- Движение около места проведения мероприятия свободное, но на пункте досмотра скопилась небольшая очередь из автомобилей.
- Личный транспорт и шаттлы досматривают силовики, а вещи пассажиров —кинологи со служебными собаками.
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинПМЭФ 2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
ПМЭФ 2025
- Те, кто решил добираться до ЭКСПО-форума на шаттле, предъявляют бейдж при посадке в автобусы.
- Второй пункт досмотра расположен перед входом на площадку форума, там проверка занимает чуть больше времени.
ПМЭФ-2025. Работа форума
- В районе проведения ПМЭФ наблюдаются перебои со связью некоторых операторов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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