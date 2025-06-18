https://ria.ru/20250618/pmef-2023476818.html

В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ

В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ

В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:58:00+03:00

2025-06-18T08:58:00+03:00

2025-06-18T10:55:00+03:00

пмэф — 2025

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250617/putin-2023375053.html

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Открытие форума ПМЭФ

ПМЭФ встречает первых посетителей: форум открывается сегодня и продлится по 21 июня. Подробнее о его главных темах и развитии в предыдущие годы мы писали здесь.

2025-06-18T08:58

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