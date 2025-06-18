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Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
07:04 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023465814.html
Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов
Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов - РИА Новости, 18.06.2025
Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов
Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:04:00+03:00
2025-06-18T07:04:00+03:00
пмэф — 2025
санкт-петербург
александр беглов
аль бано
диана вишнева
михайловский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Концерт на Дворцовой - давняя традиция и центральное событие культурной программы форума. На сцену выйдут известные российские артисты и итальянские звезды Аль Бано и Ива Дзаникки. Это, кстати, еще один ответ на ваш вопрос о европейских участниках. Культурный диалог, дружба народов никогда не прекращаются", - сказал он. "То же самое можно сказать и о гала-концерте 19 июня в Михайловском театре. Вместе с Дианой Вишневой и другими российскими звездами, здесь выступят легенды мирового балета Люсия Лакарра и Мэтью Голдинг", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/beglov-2023452632.html
https://ria.ru/20250617/beglov-2023441205.html
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санкт-петербург, александр беглов, аль бано, диана вишнева, михайловский театр
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Аль Бано, Диана Вишнева, Михайловский театр
Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов

Беглов: зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Концерт на Дворцовой - давняя традиция и центральное событие культурной программы форума. На сцену выйдут известные российские артисты и итальянские звезды Аль Бано и Ива Дзаникки. Это, кстати, еще один ответ на ваш вопрос о европейских участниках. Культурный диалог, дружба народов никогда не прекращаются", - сказал он.
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"То же самое можно сказать и о гала-концерте 19 июня в Михайловском театре. Вместе с Дианой Вишневой и другими российскими звездами, здесь выступят легенды мирового балета Люсия Лакарра и Мэтью Голдинг", - рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025Санкт-ПетербургАлександр БегловАль БаноДиана ВишневаМихайловский театр
 
 
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