https://ria.ru/20250618/pmef-2023465814.html

Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов

Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов - РИА Новости, 18.06.2025

Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов

Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:04:00+03:00

2025-06-18T07:04:00+03:00

2025-06-18T07:04:00+03:00

пмэф — 2025

санкт-петербург

александр беглов

аль бано

диана вишнева

михайловский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989287453_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_9b94238a0c825129ca8ea978e4d49140.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Концерт на Дворцовой - давняя традиция и центральное событие культурной программы форума. На сцену выйдут известные российские артисты и итальянские звезды Аль Бано и Ива Дзаникки. Это, кстати, еще один ответ на ваш вопрос о европейских участниках. Культурный диалог, дружба народов никогда не прекращаются", - сказал он. "То же самое можно сказать и о гала-концерте 19 июня в Михайловском театре. Вместе с Дианой Вишневой и другими российскими звездами, здесь выступят легенды мирового балета Люсия Лакарра и Мэтью Голдинг", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/beglov-2023452632.html

https://ria.ru/20250617/beglov-2023441205.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов, аль бано, диана вишнева, михайловский театр