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Корпорация МСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у МСП

Корпорация МСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у МСП - РИА Новости, 18.06.2025

Корпорация МСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам у МСП

В ежегодный рейтинг заказчиков по закупкам у малого и среднего бизнеса, который представила Корпорация МСП в рамках ПМЭФ-2025, вошли 25 крупнейших госкомпаний... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:00:00+03:00

2025-06-18T12:00:00+03:00

2025-06-18T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В ежегодный рейтинг заказчиков по закупкам у малого и среднего бизнеса, который представила Корпорация МСП в рамках ПМЭФ-2025, вошли 25 крупнейших госкомпаний страны, лидером вновь стал холдинг "РЖД", сообщает пресс-служба Корпорации."Лидерство в рейтинге сохранил холдинг "РЖД" с объемом закупок у МСП по итогам прошлого года свыше 1,2 триллиона рублей и заключением нескольких офсетных договоров. Группа компаний "Русгидро" поднялась на два пункта, заняв 2-е место. Сохранили свои позиции "Газпром" и "Россети" — 3-е и 5-е места, соответственно. Сразу на пять строк, до четвертого места, поднялся "Аэрофлот", - говорится в сообщении.Среди участников рейтинга прошлого года, которые в этом году не вошли в топ-25, – Почта России, "Росгеология" и "Росагролизинг".Вторую пятерку рейтинга возглавила Госкорпорация Ростех, поднявшаяся сразу на 13 строк, за счет активной реализации программы "выращивания" поставщиков Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) и заключения офсетных договоров.На 7-м месте рейтинга, как и годом ранее, разместилась группа компаний "Интер РАО". За ней идут "Транснефть", группа компаний "АЛРОСА" и "Зарубежнефть".Среди новичков рейтинга - "Роскосмос" (11-е место), компания "Энергонефть Томск" (18-е место), концерн "Океанприбор" (22-е место) и "Гознак" (25-е место)."По итогам 2024 года на долю госзаказчиков, попавших в рейтинг, пришлось почти 60% от всех закупок госзаказчиков у малого и среднего бизнеса, что составило более 5,6 триллиона рублей. С начала 2025 года они уже заключили 110 тысяч договоров с МСП на общую сумму более 1,7 триллиона рублей", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.По его словам, за последние годы заметна трансформация роли малого и среднего бизнеса в системе закупок крупнейших госзаказчиков."Это видно как по количеству и объему заключаемых договоров, так и по номенклатуре закупаемой продукции. МСП все чаще становятся поставщиками высокотехнологичной продукции и сложных программных продуктов для транспорта, авиастроения, финансового сектора, энергетики. Если раньше компании с трудом выполняли обязательную 25-процентную квоту на закупки у МСП, то сейчас многие участники рейтинга значительно ее перевыполняют, активно включая предприятия малого и среднего бизнеса в свои кооперационные цепочки", — пояснил Исаевич.Наибольшее снижение в рейтинге за год продемонстрировали "Объединенная судостроительная корпорация" (снижение в рейтинге на 12 позиций, до 14-го места) и Группа ВТБ (минус 12 строк, 20-е место). С 6-й на 12-ю позицию опустилось в списке ПАО "Ростелеком".Рейтинг крупнейших заказчиков по закупкам у малого и среднего бизнеса ежегодно составляется Корпорацией МСП на основе ряда параметров. Это, в том числе, общий объем закупок у МСП за год, доля малого и среднего бизнеса в общем количестве поставщиков, прирост общего объема закупок у МСП год к году, число договоров с малыми и средними предприятиями, участие заказчика в программах "выращивания", повышения качества закупочной деятельности и другие.В пресс-службе напомнили, что для компаний с госучастием действует обязательная квота на закупки у МСП. Согласно ей, они обязаны в течение года осуществлять не менее 25% от общего объема закупок у малого и среднего бизнеса. Исполнение установленной правительством РФ квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок у малого и среднего бизнеса включен в показатели федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич