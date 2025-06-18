https://ria.ru/20250618/peterburg-2023477918.html

Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов

Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов - РИА Новости, 18.06.2025

Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов

Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:04:00+03:00

2025-06-18T09:04:00+03:00

2025-06-18T09:04:00+03:00

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александр беглов

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алексей миллер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Новые объекты, о которых вы говорите, планируются за границами объединенной зоны охраны и вне основных городских панорам. Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия. Документы были направлены в министерство культуры России, откуда документ должен уйти в ЮНЕСКО. Мы со своей стороны подтвердили полную готовность принять международных экспертов. У нас хороший опыт подобного общения. Консультативная миссия приезжала к нам в 2019 году, и по итогам визита у нас сложился конструктивный, профессиональный диалог", - сказал Беглов. Губернатор напомнил, что официальный старт проектам был дан на прошлогоднем ПМЭФ. "В Лахте будет создано единое общественно-деловое пространство. Сейчас инвестор готовит документацию по планировке и межеванию территории. Одновременно прорабатываются решения по транспортной инфраструктуре. В проекте измененных правил землепользования и застройки новое пространство определено как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 метров. Конкретные предложения по высоте, конечно, будет давать инвестор. Эти параметры будут рассматриваться на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. Утвердить сами обновленные правила землепользования планируем до конца 2025 года", - сказал Беглов. Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что миссию экспертов ЮНЕСКО ожидают в этом году для обсуждения вопросов будущего строительства еще двух небоскребов в Петербурге. Президент РФ Владимир Путин 5 июня 2024 года осмотрел площадку шпиля башни "Лахта Центра", построенного на берегу Финского залива в северо-западной части Петербурга. Главу государства сопровождал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе экскурсии по "Лахта Центру" Миллер также показал Путину проект двух новых небоскребов, которые планируется построить. Высота одного из них 555 метров, другого - 703 метра. В рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году было подписано соглашение о строительстве в Петербурге уникальных деловых комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3". "Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/beglov-2023449937.html

https://realty.ria.ru/20250117/peterburg-1994244075.html

https://ria.ru/20250618/beglov-2023474898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, финский залив, александр беглов, владимир путин, алексей миллер, юнеско, лахта центр, газпром, экономика