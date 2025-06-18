Рейтинг@Mail.ru
Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/peterburg-2023477918.html
Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов
Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов - РИА Новости, 18.06.2025
Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов
Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:04:00+03:00
2025-06-18T09:04:00+03:00
санкт-петербург
россия
финский залив
александр беглов
владимир путин
алексей миллер
юнеско
лахта центр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40413/84/404138459_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_83d4e536f8b83230266fdebf6e1df01b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Новые объекты, о которых вы говорите, планируются за границами объединенной зоны охраны и вне основных городских панорам. Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия. Документы были направлены в министерство культуры России, откуда документ должен уйти в ЮНЕСКО. Мы со своей стороны подтвердили полную готовность принять международных экспертов. У нас хороший опыт подобного общения. Консультативная миссия приезжала к нам в 2019 году, и по итогам визита у нас сложился конструктивный, профессиональный диалог", - сказал Беглов. Губернатор напомнил, что официальный старт проектам был дан на прошлогоднем ПМЭФ. "В Лахте будет создано единое общественно-деловое пространство. Сейчас инвестор готовит документацию по планировке и межеванию территории. Одновременно прорабатываются решения по транспортной инфраструктуре. В проекте измененных правил землепользования и застройки новое пространство определено как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 метров. Конкретные предложения по высоте, конечно, будет давать инвестор. Эти параметры будут рассматриваться на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. Утвердить сами обновленные правила землепользования планируем до конца 2025 года", - сказал Беглов. Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что миссию экспертов ЮНЕСКО ожидают в этом году для обсуждения вопросов будущего строительства еще двух небоскребов в Петербурге. Президент РФ Владимир Путин 5 июня 2024 года осмотрел площадку шпиля башни "Лахта Центра", построенного на берегу Финского залива в северо-западной части Петербурга. Главу государства сопровождал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе экскурсии по "Лахта Центру" Миллер также показал Путину проект двух новых небоскребов, которые планируется построить. Высота одного из них 555 метров, другого - 703 метра. В рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году было подписано соглашение о строительстве в Петербурге уникальных деловых комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3". "Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/beglov-2023449937.html
https://realty.ria.ru/20250117/peterburg-1994244075.html
https://ria.ru/20250618/beglov-2023474898.html
санкт-петербург
россия
финский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40413/84/404138459_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ee258cc9257d8375b463376d93961e64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, финский залив, александр беглов, владимир путин, алексей миллер, юнеско, лахта центр, газпром, экономика
Санкт-Петербург, Россия, Финский залив, Александр Беглов, Владимир Путин, Алексей Миллер, ЮНЕСКО, Лахта Центр, Газпром, Экономика
Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов

Беглов: Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство двух высоток

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Новые объекты, о которых вы говорите, планируются за границами объединенной зоны охраны и вне основных городских панорам. Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия. Документы были направлены в министерство культуры России, откуда документ должен уйти в ЮНЕСКО. Мы со своей стороны подтвердили полную готовность принять международных экспертов. У нас хороший опыт подобного общения. Консультативная миссия приезжала к нам в 2019 году, и по итогам визита у нас сложился конструктивный, профессиональный диалог", - сказал Беглов.
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Беглов назвал сроки строительства КАД-2
02:02
Губернатор напомнил, что официальный старт проектам был дан на прошлогоднем ПМЭФ.
"В Лахте будет создано единое общественно-деловое пространство. Сейчас инвестор готовит документацию по планировке и межеванию территории. Одновременно прорабатываются решения по транспортной инфраструктуре. В проекте измененных правил землепользования и застройки новое пространство определено как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 метров. Конкретные предложения по высоте, конечно, будет давать инвестор. Эти параметры будут рассматриваться на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. Утвердить сами обновленные правила землепользования планируем до конца 2025 года", - сказал Беглов.
Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что миссию экспертов ЮНЕСКО ожидают в этом году для обсуждения вопросов будущего строительства еще двух небоскребов в Петербурге.
Строительство - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Петербурге рассмотрят предложения по высотности двух будущих небоскребов
17 января, 17:24
Президент РФ Владимир Путин 5 июня 2024 года осмотрел площадку шпиля башни "Лахта Центра", построенного на берегу Финского залива в северо-западной части Петербурга. Главу государства сопровождал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе экскурсии по "Лахта Центру" Миллер также показал Путину проект двух новых небоскребов, которые планируется построить. Высота одного из них 555 метров, другого - 703 метра. В рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году было подписано соглашение о строительстве в Петербурге уникальных деловых комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3".
"Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге
08:40
 
Санкт-ПетербургРоссияФинский заливАлександр БегловВладимир ПутинАлексей МиллерЮНЕСКОЛахта ЦентрГазпромЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала