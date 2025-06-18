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Два иранских ядерных объекта подверглись ударам, сообщили в МАГАТЭ - РИА Новости, 18.06.2025
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15:29 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/obekt-2023605985.html
Два иранских ядерных объекта подверглись ударам, сообщили в МАГАТЭ
Два иранских ядерных объекта подверглись ударам, сообщили в МАГАТЭ - РИА Новости, 18.06.2025
Два иранских ядерных объекта подверглись ударам, сообщили в МАГАТЭ
МАГАТЭ известно, что два иранских объекта, в Карадже и Тегеране, подверглись удару - оба находились под наблюдением в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:29:00+03:00
2025-06-18T15:29:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. МАГАТЭ известно, что два иранских объекта, в Карадже и Тегеране, подверглись удару - оба находились под наблюдением в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), сообщило агентство. "МАГАТЭ располагает информацией о том, что два иранских центра по производству центрифуг - мастерская TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр - подверглись ударам. Оба объекта ранее находились под наблюдением и контролем МАГАТЭ в рамках СВПД", - сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Уточняется, что на объекте в Тегеране был поражён один корпус, где изготавливались и испытывались усовершенствованные роторы для центрифуг, а в Карадже были уничтожены два здания, в которых производились различные компоненты для центрифуг. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Два иранских ядерных объекта подверглись ударам, сообщили в МАГАТЭ

МАГАТЭ: 2 ядерных объекта Ирана в Карадже и Тегеране подверглись ударам

© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. МАГАТЭ известно, что два иранских объекта, в Карадже и Тегеране, подверглись удару - оба находились под наблюдением в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), сообщило агентство.
"МАГАТЭ располагает информацией о том, что два иранских центра по производству центрифуг - мастерская TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр - подверглись ударам. Оба объекта ранее находились под наблюдением и контролем МАГАТЭ в рамках СВПД", - сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
Уточняется, что на объекте в Тегеране был поражён один корпус, где изготавливались и испытывались усовершенствованные роторы для центрифуг, а в Карадже были уничтожены два здания, в которых производились различные компоненты для центрифуг.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Израильская ракета - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В ОАЭИ рассказали о повреждениях на иранском ядерном объекте в Натанзе
13 июня, 13:50
 
В миреИзраильИранТегеран (город)МАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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