https://ria.ru/20250618/obed-2023484553.html

Стало известно, сколько стоит обед на ПМЭФ-2025

Стало известно, сколько стоит обед на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025

Стало известно, сколько стоит обед на ПМЭФ-2025

Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане "Башкортостан" обойдется гостям и участникам ПМЭФ-2025 в 12 тысяч рублей, передает... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:31:00+03:00

2025-06-18T09:31:00+03:00

2025-06-18T09:31:00+03:00

пмэф — 2025

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане "Башкортостан" обойдется гостям и участникам ПМЭФ-2025 в 12 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. Ресторан "Башкортостан" предлагает посетителям на выбор четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей. Первый вариант обеда - это кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами. Во втором сете салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем. Третий вариант - лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина. Последний сет состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом. К каждому из вариантов обеда на выбор предлагается кофе, чай, домашний лимонад или бокал вина. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rzhd-2023481459.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в экспофоруме в Санкт-Петербурге перед началом ПМЭФ-2025 Экспофорум в Санкт-Петербурге готовится к началу ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-18T09:31 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург