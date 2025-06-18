https://ria.ru/20250618/obed-2023484553.html
Стало известно, сколько стоит обед на ПМЭФ-2025
Стало известно, сколько стоит обед на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
Стало известно, сколько стоит обед на ПМЭФ-2025
Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане "Башкортостан" обойдется гостям и участникам ПМЭФ-2025 в 12 тысяч рублей, передает... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:31:00+03:00
2025-06-18T09:31:00+03:00
2025-06-18T09:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане "Башкортостан" обойдется гостям и участникам ПМЭФ-2025 в 12 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. Ресторан "Башкортостан" предлагает посетителям на выбор четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей. Первый вариант обеда - это кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами. Во втором сете салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем. Третий вариант - лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина. Последний сет состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом. К каждому из вариантов обеда на выбор предлагается кофе, чай, домашний лимонад или бокал вина. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rzhd-2023481459.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023400496_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae5191d2353471d53467a6f80f9314ba.jpg
Обстановка в экспофоруме в Санкт-Петербурге перед началом ПМЭФ-2025
Экспофорум в Санкт-Петербурге готовится к началу ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-18T09:31
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PT0M27S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург
Стало известно, сколько стоит обед на ПМЭФ-2025
Обед на ПМЭФ-2025 обойдется посетителю в 12 тысяч рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане "Башкортостан" обойдется гостям и участникам ПМЭФ-2025 в 12 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Ресторан "Башкортостан" предлагает посетителям на выбор четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей.
Первый вариант обеда - это кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами. Во втором сете салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем. Третий вариант - лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина. Последний сет состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.
К каждому из вариантов обеда на выбор предлагается кофе, чай, домашний лимонад или бокал вина.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.