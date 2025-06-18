Рейтинг@Mail.ru
Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
07:53 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/neft-2023469868.html
Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России
Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 18.06.2025
Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России
Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:53:00+03:00
2025-06-18T07:53:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
европа
израиль
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093212_0:254:3008:1946_1920x0_80_0_0_b150352d8cc46503772be27c05ea93d1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое зависит от ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. "Это очень сложный вопрос. Думаю, Европа может попытаться сделать то, что задумала. Но есть факторы, находящиеся вне нашего контроля - я, конечно, говорю об Иране. Нанесет ли Израиль удар по иранской инфраструктуре обогащения урана и разработки ядерного оружия? Каковы будут региональные и глобальные последствия? Поддержит ли США Израиль? Поддержит ли США ЕС в их санкциях? Как отреагируют страны ОПЕК на Ближнем Востоке, если Израиль это сделает, а Иран ответит сотнями баллистических ракет по базам США и Израиля?" - ответил Остлинг на вопрос о возможных попытках Европы снизить потолок цен на российскую нефть. По его мнению, "кто-то" в Брюсселе задается этими же вопросами. "Надеюсь, что так", - добавил инвестор, отметив, что именно эти факторы будут определять "реальную цену" нефти и именно они повлияют на объемы предложения. "Увеличат ли добычу другие производители, например, Венесуэла, которая сама переживает глубокий финансовый кризис, - руководствуясь собственной выгодой? Прислушаются ли США к призыву Трампа "качай, детка, качай", чтобы нарастить производство? Конечно, Европа может ввести драконовские санкции. Но если коротко ответить на ваш вопрос - да, макроэкономические последствия будут. Однако без понимания всех этих взаимосвязанных факторов ни один серьезный аналитик не сможет дать простого ответа", - выразил мнение Остлинг о последствиях для мировой экономики в случае снижения потолка цен на нефть из России. Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее Остлинг был в совете директоров, в частности, "Уралхима", "Уралкалия", МТС, Мосбиржи, SimpleFinance. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/investor-2023467299.html
https://ria.ru/20250618/investor-2023463144.html
https://ria.ru/20250618/investor-2023448852.html
россия
европа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093212_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_42e5f2e6269e565f2b9ce235afcf92f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, израиль, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, опек, еврокомиссия, цены на нефть
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Европа, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, ОПЕК, Еврокомиссия, Цены на нефть
Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России

Инвестор Остлинг: Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое зависит от ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.
"Это очень сложный вопрос. Думаю, Европа может попытаться сделать то, что задумала. Но есть факторы, находящиеся вне нашего контроля - я, конечно, говорю об Иране. Нанесет ли Израиль удар по иранской инфраструктуре обогащения урана и разработки ядерного оружия? Каковы будут региональные и глобальные последствия? Поддержит ли США Израиль? Поддержит ли США ЕС в их санкциях? Как отреагируют страны ОПЕК на Ближнем Востоке, если Израиль это сделает, а Иран ответит сотнями баллистических ракет по базам США и Израиля?" - ответил Остлинг на вопрос о возможных попытках Европы снизить потолок цен на российскую нефть.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции
07:23
По его мнению, "кто-то" в Брюсселе задается этими же вопросами. "Надеюсь, что так", - добавил инвестор, отметив, что именно эти факторы будут определять "реальную цену" нефти и именно они повлияют на объемы предложения.
"Увеличат ли добычу другие производители, например, Венесуэла, которая сама переживает глубокий финансовый кризис, - руководствуясь собственной выгодой? Прислушаются ли США к призыву Трампа "качай, детка, качай", чтобы нарастить производство? Конечно, Европа может ввести драконовские санкции. Но если коротко ответить на ваш вопрос - да, макроэкономические последствия будут. Однако без понимания всех этих взаимосвязанных факторов ни один серьезный аналитик не сможет дать простого ответа", - выразил мнение Остлинг о последствиях для мировой экономики в случае снижения потолка цен на нефть из России.
Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Инвестор рассказал, с кем ждет встречи на ПМЭФ
06:17
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее Остлинг был в совете директоров, в частности, "Уралхима", "Уралкалия", МТС, Мосбиржи, SimpleFinance.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Инвестор отметил неудовлетворительное состояние бизнеса между США и Россией
01:38
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияЕвропаИзраильУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзОПЕКЕврокомиссияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала