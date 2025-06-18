Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России
Инвестор Остлинг: Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое зависит от ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.
"Это очень сложный вопрос. Думаю, Европа может попытаться сделать то, что задумала. Но есть факторы, находящиеся вне нашего контроля - я, конечно, говорю об Иране. Нанесет ли Израиль удар по иранской инфраструктуре обогащения урана и разработки ядерного оружия? Каковы будут региональные и глобальные последствия? Поддержит ли США Израиль? Поддержит ли США ЕС в их санкциях? Как отреагируют страны ОПЕК на Ближнем Востоке, если Израиль это сделает, а Иран ответит сотнями баллистических ракет по базам США и Израиля?" - ответил Остлинг на вопрос о возможных попытках Европы снизить потолок цен на российскую нефть.
По его мнению, "кто-то" в Брюсселе задается этими же вопросами. "Надеюсь, что так", - добавил инвестор, отметив, что именно эти факторы будут определять "реальную цену" нефти и именно они повлияют на объемы предложения.
"Увеличат ли добычу другие производители, например, Венесуэла, которая сама переживает глубокий финансовый кризис, - руководствуясь собственной выгодой? Прислушаются ли США к призыву Трампа "качай, детка, качай", чтобы нарастить производство? Конечно, Европа может ввести драконовские санкции. Но если коротко ответить на ваш вопрос - да, макроэкономические последствия будут. Однако без понимания всех этих взаимосвязанных факторов ни один серьезный аналитик не сможет дать простого ответа", - выразил мнение Остлинг о последствиях для мировой экономики в случае снижения потолка цен на нефть из России.
Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее Остлинг был в совете директоров, в частности, "Уралхима", "Уралкалия", МТС, Мосбиржи, SimpleFinance.
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