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Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России

Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 18.06.2025

Инвестор оценил возможность снижения потолка цен на нефть из России

Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:53:00+03:00

2025-06-18T07:53:00+03:00

2025-06-18T07:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Европа может попытаться снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель, это может привести к макроэкономическим последствиям в мире, но многое зависит от ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. "Это очень сложный вопрос. Думаю, Европа может попытаться сделать то, что задумала. Но есть факторы, находящиеся вне нашего контроля - я, конечно, говорю об Иране. Нанесет ли Израиль удар по иранской инфраструктуре обогащения урана и разработки ядерного оружия? Каковы будут региональные и глобальные последствия? Поддержит ли США Израиль? Поддержит ли США ЕС в их санкциях? Как отреагируют страны ОПЕК на Ближнем Востоке, если Израиль это сделает, а Иран ответит сотнями баллистических ракет по базам США и Израиля?" - ответил Остлинг на вопрос о возможных попытках Европы снизить потолок цен на российскую нефть. По его мнению, "кто-то" в Брюсселе задается этими же вопросами. "Надеюсь, что так", - добавил инвестор, отметив, что именно эти факторы будут определять "реальную цену" нефти и именно они повлияют на объемы предложения. "Увеличат ли добычу другие производители, например, Венесуэла, которая сама переживает глубокий финансовый кризис, - руководствуясь собственной выгодой? Прислушаются ли США к призыву Трампа "качай, детка, качай", чтобы нарастить производство? Конечно, Европа может ввести драконовские санкции. Но если коротко ответить на ваш вопрос - да, макроэкономические последствия будут. Однако без понимания всех этих взаимосвязанных факторов ни один серьезный аналитик не сможет дать простого ответа", - выразил мнение Остлинг о последствиях для мировой экономики в случае снижения потолка цен на нефть из России. Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее Остлинг был в совете директоров, в частности, "Уралхима", "Уралкалия", МТС, Мосбиржи, SimpleFinance. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/investor-2023467299.html

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экономика, россия, европа, израиль, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, опек, еврокомиссия, цены на нефть