https://ria.ru/20250618/mvd-2023697066.html
МВД опровергло сообщения о нападении на полицейских в Дагестане
МВД опровергло сообщения о нападении на полицейских в Дагестане - РИА Новости, 18.06.2025
МВД опровергло сообщения о нападении на полицейских в Дагестане
Информация о нападении на полицейских в Махачкале не соответствует действительности, правоохранители в ходе оперативных мероприятий стреляли в воздух при... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:32:00+03:00
2025-06-18T20:32:00+03:00
2025-06-18T20:32:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Информация о нападении на полицейских в Махачкале не соответствует действительности, правоохранители в ходе оперативных мероприятий стреляли в воздух при попытке задержания подозреваемого, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В среду в местных Telegram-каналах появились публикации о стрельбе на улице Примакова в Махачкале, в некоторых из них сообщалось о стрельбе по полицейским. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Примакова подозреваемый попытался скрыться, протаранив служебную машину, правоохранители были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух. В настоящее время подозреваемый задержан, никто не пострадал", - сказала Гариева.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
МВД опровергло сообщения о нападении на полицейских в Дагестане
МВД Дагестана опровергло информацию о нападении на полицейских в Махачкале