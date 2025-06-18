https://ria.ru/20250618/mvd-2023697066.html

МВД опровергло сообщения о нападении на полицейских в Дагестане

МВД опровергло сообщения о нападении на полицейских в Дагестане - РИА Новости, 18.06.2025

МВД опровергло сообщения о нападении на полицейских в Дагестане

Информация о нападении на полицейских в Махачкале не соответствует действительности, правоохранители в ходе оперативных мероприятий стреляли в воздух при... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:32:00+03:00

2025-06-18T20:32:00+03:00

2025-06-18T20:32:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg

МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Информация о нападении на полицейских в Махачкале не соответствует действительности, правоохранители в ходе оперативных мероприятий стреляли в воздух при попытке задержания подозреваемого, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В среду в местных Telegram-каналах появились публикации о стрельбе на улице Примакова в Махачкале, в некоторых из них сообщалось о стрельбе по полицейским. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Примакова подозреваемый попытался скрыться, протаранив служебную машину, правоохранители были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух. В настоящее время подозреваемый задержан, никто не пострадал", - сказала Гариева.

https://ria.ru/20250618/shkolnitsa-2023588839.html

махачкала

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, республика дагестан