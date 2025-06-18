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Российские войска закрепляются в районе Серебрянки, рассказал Марочко - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/marochko-2023466118.html
Российские войска закрепляются в районе Серебрянки, рассказал Марочко
Российские войска закрепляются в районе Серебрянки, рассказал Марочко - РИА Новости, 18.06.2025
Российские войска закрепляются в районе Серебрянки, рассказал Марочко
Российские войска закрепляются в районе села Серебрянка в ДНР, часть села взята под огневой контроль российских сил, идет подавление огневых точек ВСУ, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:06:00+03:00
2025-06-18T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Российские войска закрепляются в районе села Серебрянка в ДНР, часть села взята под огневой контроль российских сил, идет подавление огневых точек ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. "В ходе успешного рывка с направления населенного пункта Григоровка ВС РФ удалось продвинуться более чем на один километра по направлению населенного пункта Серебрянка в ДНР. На данный момент наши войска закрепляются на новых рубежах и ведут подавление огневых точек ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), расположенных на господствующих высотах севернее населенного пункта", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что также идет зачистка окрестностей и прибрежной зоны Северского Донца. Часть Серебрянки, по его словам, уже взята под огневой контроль российских сил, бои за населенный пункт продолжаются.
https://ria.ru/20250617/marochko-2023250407.html
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донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска закрепляются в районе Серебрянки, рассказал Марочко

Марочко: ВС России закрепляются в районе Серебрянки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Российские войска закрепляются в районе села Серебрянка в ДНР, часть села взята под огневой контроль российских сил, идет подавление огневых точек ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
"В ходе успешного рывка с направления населенного пункта Григоровка ВС РФ удалось продвинуться более чем на один километра по направлению населенного пункта Серебрянка в ДНР. На данный момент наши войска закрепляются на новых рубежах и ведут подавление огневых точек ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), расположенных на господствующих высотах севернее населенного пункта", - сообщил эксперт.
Марочко добавил, что также идет зачистка окрестностей и прибрежной зоны Северского Донца. Часть Серебрянки, по его словам, уже взята под огневой контроль российских сил, бои за населенный пункт продолжаются.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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