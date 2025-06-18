https://ria.ru/20250618/marochko-2023466118.html

Российские войска закрепляются в районе Серебрянки, рассказал Марочко

Российские войска закрепляются в районе Серебрянки, рассказал Марочко - РИА Новости, 18.06.2025

Российские войска закрепляются в районе Серебрянки, рассказал Марочко

Российские войска закрепляются в районе села Серебрянка в ДНР, часть села взята под огневой контроль российских сил, идет подавление огневых точек ВСУ, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:06:00+03:00

2025-06-18T07:06:00+03:00

2025-06-18T07:06:00+03:00

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Российские войска закрепляются в районе села Серебрянка в ДНР, часть села взята под огневой контроль российских сил, идет подавление огневых точек ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. "В ходе успешного рывка с направления населенного пункта Григоровка ВС РФ удалось продвинуться более чем на один километра по направлению населенного пункта Серебрянка в ДНР. На данный момент наши войска закрепляются на новых рубежах и ведут подавление огневых точек ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), расположенных на господствующих высотах севернее населенного пункта", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что также идет зачистка окрестностей и прибрежной зоны Северского Донца. Часть Серебрянки, по его словам, уже взята под огневой контроль российских сил, бои за населенный пункт продолжаются.

https://ria.ru/20250617/marochko-2023250407.html

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донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф