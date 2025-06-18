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В МАГАТЭ заявили о повреждении ядерных объектов Ирана в Натанзе и Исфахане - РИА Новости, 18.06.2025
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15:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/magate-2023609617.html
В МАГАТЭ заявили о повреждении ядерных объектов Ирана в Натанзе и Исфахане
В МАГАТЭ заявили о повреждении ядерных объектов Ирана в Натанзе и Исфахане - РИА Новости, 18.06.2025
В МАГАТЭ заявили о повреждении ядерных объектов Ирана в Натанзе и Исфахане
В результате операции Израиля были серьезно повреждены ядерные объекты Ирана в Натанзе и Исфахане, Фордо пока не пострадал, заявил гендиректор Международного... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:43:00+03:00
2025-06-18T15:43:00+03:00
в мире
иран
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рафаэль гросси
дональд трамп
крейг мюррей
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. В результате операции Израиля были серьезно повреждены ядерные объекты Ирана в Натанзе и Исфахане, Фордо пока не пострадал, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "С начала операции было совершено несколько атак. Прежде всего, важный объект в Натанзе был сильно поражён - полностью уничтожен зал обогащения, где велась работа. Затем была выведена из строя электроподстанция и инфраструктура электроснабжения этого крупного объекта, что напрямую повлияло на важное подземное обогатительное предприятие, также расположенное там", - рассказал Гросси в интервью агентству Блумберг. Он добавил, что неоднократным ударам подвергся ещё один очень важный ядерный комплекс Ирана, расположенный в Исфахане, в результате были повреждены несколько строений. При этом, по его словам, комплекс в иранском Фордо пока не понес аналогичных разрушений. Гросси уточнил, что на этом объекте самые уязвимые части размещены глубоко под землёй в горах. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/iran-2023343074.html
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в мире, иран, израиль, исфахан, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Исфахан, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В МАГАТЭ заявили о повреждении ядерных объектов Ирана в Натанзе и Исфахане

Гросси: Израиль серьезно повредил ядерные объекты Ирана в Натанзе и Исфахане

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranОбъект по обогащению урана в Натанзе
Объект по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Объект по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. В результате операции Израиля были серьезно повреждены ядерные объекты Ирана в Натанзе и Исфахане, Фордо пока не пострадал, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"С начала операции было совершено несколько атак. Прежде всего, важный объект в Натанзе был сильно поражён - полностью уничтожен зал обогащения, где велась работа. Затем была выведена из строя электроподстанция и инфраструктура электроснабжения этого крупного объекта, что напрямую повлияло на важное подземное обогатительное предприятие, также расположенное там", - рассказал Гросси в интервью агентству Блумберг.
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Он добавил, что неоднократным ударам подвергся ещё один очень важный ядерный комплекс Ирана, расположенный в Исфахане, в результате были повреждены несколько строений. При этом, по его словам, комплекс в иранском Фордо пока не понес аналогичных разрушений. Гросси уточнил, что на этом объекте самые уязвимые части размещены глубоко под землёй в горах.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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