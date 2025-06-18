https://ria.ru/20250618/kosachev-2023485386.html

Косачев призвал Израиль присоединиться к ДНЯО

Косачев призвал Израиль присоединиться к ДНЯО - РИА Новости, 18.06.2025

Косачев призвал Израиль присоединиться к ДНЯО

При наличии у Израиля ядерного оружия ему следует присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как это ранее сделал Иран, считает... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:33:00+03:00

2025-06-18T09:33:00+03:00

2025-06-18T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. При наличии у Израиля ядерного оружия ему следует присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как это ранее сделал Иран, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. "Вся нынешняя военная операция Израиля и его союзников против Ирана построена на предположении, что Иран разрабатывает ядерное оружие и тем самым представляет военную угрозу. Гипотетическом, ведь доказательств никому и нигде не предъявлено", - написал политик. При этом у Ирана и у многих других стран есть предположение, что ядерное оружие реально есть у Израиля, добавил Косачев. "Вопросы к Израилю и к его союзникам - а почему бы Израилю не внести ясность в этот вопрос, присоединившись к ДНЯО и поставив свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ (что сделал Иран) неизменно встречают примерно такую реакцию: "Этого делать не обязательно, ведь Израиль - это демократия, а демократии не представляют военной угрозы и не применяют первыми военную силу", - отметил вице-спикер СФ. Сенатор уверен, "не будь у Израиля своей ядерной программы, её не было бы и у Ирана". "Помним, как это происходило в отношениях Индии и Пакистана, КНДР и Южной Кореи. Действие всегда порождает противодействие. А право на защиту своей безопасности и на самооборону есть не только у Израиля, как это сказано во вчерашней декларации то ли "семерки", то ли "шестерки", - написал политик. Косачев также напомнил, что единственной страной в истории человечества, применившей ядерное оружие, были вполне себе демократичные в 1945 году США. "Они же вместе с не менее демократичными союзниками напали уже после завершения "холодной войны" на Югославию, Ирак, Ливию и Сирию. Израильские ковровые бомабардировки сектора Газа тоже идут под лозунгами демократизации Палестины", - написал политик. И в нынешней ситуации войну начал Израиль, а не Иран, как бы его ни пытались обвинить в агрессивности, отметил он. По мнению законодателя, в сложившейся ситуации все всё понимают - и в Иране, и в арабских странах региона, да и много ещё где по всему миру. "И где всё чаще вынуждены защищаться от перспективы "ковровой демократизации", - добавил он. По словам Косачева, право на защиту есть у Ирана. Оно есть у палестинцев. И оно, разумеется, есть у россиян. "Но это уже о другой части света. Где нам, впрочем, приходится обеспечивать безопасность всё от тех же союзников, пусть в данном случае и не Израиля", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20250616/iran-2023081365.html

https://ria.ru/20241115/ssha-1984097594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, индия, константин косачев, совет федерации рф, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте