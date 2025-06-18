Косачев призвал Израиль присоединиться к ДНЯО
Косачев: при наличии у Израиля ядерного оружия ему следует присоединиться к ДНЯО
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. При наличии у Израиля ядерного оружия ему следует присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как это ранее сделал Иран, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО
16 июня, 11:35
При этом у Ирана и у многих других стран есть предположение, что ядерное оружие реально есть у Израиля, добавил Косачев. "Вопросы к Израилю и к его союзникам - а почему бы Израилю не внести ясность в этот вопрос, присоединившись к ДНЯО и поставив свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ (что сделал Иран) неизменно встречают примерно такую реакцию: "Этого делать не обязательно, ведь Израиль - это демократия, а демократии не представляют военной угрозы и не применяют первыми военную силу", - отметил вице-спикер СФ.
Сенатор уверен, "не будь у Израиля своей ядерной программы, её не было бы и у Ирана". "Помним, как это происходило в отношениях Индии и Пакистана, КНДР и Южной Кореи. Действие всегда порождает противодействие. А право на защиту своей безопасности и на самооборону есть не только у Израиля, как это сказано во вчерашней декларации то ли "семерки", то ли "шестерки", - написал политик.
Косачев также напомнил, что единственной страной в истории человечества, применившей ядерное оружие, были вполне себе демократичные в 1945 году США. "Они же вместе с не менее демократичными союзниками напали уже после завершения "холодной войны" на Югославию, Ирак, Ливию и Сирию. Израильские ковровые бомабардировки сектора Газа тоже идут под лозунгами демократизации Палестины", - написал политик.
И в нынешней ситуации войну начал Израиль, а не Иран, как бы его ни пытались обвинить в агрессивности, отметил он.
Пентагон рассказал о намерениях США по сдерживанию ядерных стран
15 ноября 2024, 23:55
По мнению законодателя, в сложившейся ситуации все всё понимают - и в Иране, и в арабских странах региона, да и много ещё где по всему миру. "И где всё чаще вынуждены защищаться от перспективы "ковровой демократизации", - добавил он.
По словам Косачева, право на защиту есть у Ирана. Оно есть у палестинцев. И оно, разумеется, есть у россиян. "Но это уже о другой части света. Где нам, впрочем, приходится обеспечивать безопасность всё от тех же союзников, пусть в данном случае и не Израиля", - заключил сенатор.