Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте
Викрамасингхе: в ирано-израильском конфликте больше двух участников
© AP Photo / Eranga JayawardenaРанил Викремесингхе
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Ранил Викремесингхе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В ирано-израильском конфликте больше двух участников, в нем явно проглядывает участие третьих сил, и разрешать его следует сообща, в том числе через взаимодействие в рамках БРИКС и диалога со странами Запада, заявил на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге экс-президент Шри-Ланки и основатель аналитического центра "Геополитический картограф" Ранил Викрамасингхе.
"Канцлер Германии, например, говорит о том, что они (Германия – ред.) поддерживают израильскую позицию, и здесь уже конфликт выходит за рамки только регионального, речь идет о том, что чьими-то руками для кого-то исполняется грязная работа так называемая, а сторон вовлечено больше, чем две, есть внешние силы", - заявил эксперт.
"И в таких ситуациях, в таких конфликтах, мы должны учитывать не только две стороны, но и более широкий круг участников, мы должны понимать эти процессы. Для нас сейчас время начать работать вместе, и здесь мы понимаем возможности взаимодействия в рамках БРИКС, но не только ограничивать себя этим направлением, но и взаимодействовать с западными странами", - сказал он.
Говоря о государстве, как гаранте стабильности и одновременно прав человека в каждой стране, Викрамасингхе отметил, что государство должно оставаться сильным, чтобы обеспечить и стабильность, и права человека. По его мнению, государства, теряющие силу и устойчивость, в конфликтных ситуациях становятся уязвимыми.
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