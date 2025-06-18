https://ria.ru/20250618/konflikt-2023624490.html

Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте

Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 18.06.2025

Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте

В ирано-израильском конфликте больше двух участников, в нем явно проглядывает участие третьих сил, и разрешать его следует сообща, в том числе через... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:32:00+03:00

2025-06-18T16:32:00+03:00

2025-06-18T16:32:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В ирано-израильском конфликте больше двух участников, в нем явно проглядывает участие третьих сил, и разрешать его следует сообща, в том числе через взаимодействие в рамках БРИКС и диалога со странами Запада, заявил на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге экс-президент Шри-Ланки и основатель аналитического центра "Геополитический картограф" Ранил Викрамасингхе. "Канцлер Германии, например, говорит о том, что они (Германия – ред.) поддерживают израильскую позицию, и здесь уже конфликт выходит за рамки только регионального, речь идет о том, что чьими-то руками для кого-то исполняется грязная работа так называемая, а сторон вовлечено больше, чем две, есть внешние силы", - заявил эксперт. "И в таких ситуациях, в таких конфликтах, мы должны учитывать не только две стороны, но и более широкий круг участников, мы должны понимать эти процессы. Для нас сейчас время начать работать вместе, и здесь мы понимаем возможности взаимодействия в рамках БРИКС, но не только ограничивать себя этим направлением, но и взаимодействовать с западными странами", - сказал он. Говоря о государстве, как гаранте стабильности и одновременно прав человека в каждой стране, Викрамасингхе отметил, что государство должно оставаться сильным, чтобы обеспечить и стабильность, и права человека. По его мнению, государства, теряющие силу и устойчивость, в конфликтных ситуациях становятся уязвимыми. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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в мире, санкт-петербург, ранил викрамасингхе, международный дискуссионный клуб "валдай"