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Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:32 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/konflikt-2023624490.html
Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте
Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 18.06.2025
Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте
В ирано-израильском конфликте больше двух участников, в нем явно проглядывает участие третьих сил, и разрешать его следует сообща, в том числе через... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:32:00+03:00
2025-06-18T16:32:00+03:00
пмэф-2025
в мире
санкт-петербург
ранил викрамасингхе
международный дискуссионный клуб "валдай"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В ирано-израильском конфликте больше двух участников, в нем явно проглядывает участие третьих сил, и разрешать его следует сообща, в том числе через взаимодействие в рамках БРИКС и диалога со странами Запада, заявил на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге экс-президент Шри-Ланки и основатель аналитического центра "Геополитический картограф" Ранил Викрамасингхе. "Канцлер Германии, например, говорит о том, что они (Германия – ред.) поддерживают израильскую позицию, и здесь уже конфликт выходит за рамки только регионального, речь идет о том, что чьими-то руками для кого-то исполняется грязная работа так называемая, а сторон вовлечено больше, чем две, есть внешние силы", - заявил эксперт. "И в таких ситуациях, в таких конфликтах, мы должны учитывать не только две стороны, но и более широкий круг участников, мы должны понимать эти процессы. Для нас сейчас время начать работать вместе, и здесь мы понимаем возможности взаимодействия в рамках БРИКС, но не только ограничивать себя этим направлением, но и взаимодействовать с западными странами", - сказал он. Говоря о государстве, как гаранте стабильности и одновременно прав человека в каждой стране, Викрамасингхе отметил, что государство должно оставаться сильным, чтобы обеспечить и стабильность, и права человека. По его мнению, государства, теряющие силу и устойчивость, в конфликтных ситуациях становятся уязвимыми. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023584079.html
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в мире, санкт-петербург, ранил викрамасингхе, международный дискуссионный клуб "валдай"
ПМЭФ-2025, В мире, Санкт-Петербург, Ранил Викрамасингхе, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Эксперт рассказал о роли третьих сил в ирано-израильском конфликте

Викрамасингхе: в ирано-израильском конфликте больше двух участников

© AP Photo / Eranga JayawardenaРанил Викремесингхе
Ранил Викремесингхе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Ранил Викремесингхе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В ирано-израильском конфликте больше двух участников, в нем явно проглядывает участие третьих сил, и разрешать его следует сообща, в том числе через взаимодействие в рамках БРИКС и диалога со странами Запада, заявил на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге экс-президент Шри-Ланки и основатель аналитического центра "Геополитический картограф" Ранил Викрамасингхе.
"Канцлер Германии, например, говорит о том, что они (Германия – ред.) поддерживают израильскую позицию, и здесь уже конфликт выходит за рамки только регионального, речь идет о том, что чьими-то руками для кого-то исполняется грязная работа так называемая, а сторон вовлечено больше, чем две, есть внешние силы", - заявил эксперт.
"И в таких ситуациях, в таких конфликтах, мы должны учитывать не только две стороны, но и более широкий круг участников, мы должны понимать эти процессы. Для нас сейчас время начать работать вместе, и здесь мы понимаем возможности взаимодействия в рамках БРИКС, но не только ограничивать себя этим направлением, но и взаимодействовать с западными странами", - сказал он.
Говоря о государстве, как гаранте стабильности и одновременно прав человека в каждой стране, Викрамасингхе отметил, что государство должно оставаться сильным, чтобы обеспечить и стабильность, и права человека. По его мнению, государства, теряющие силу и устойчивость, в конфликтных ситуациях становятся уязвимыми.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025В миреСанкт-ПетербургРанил ВикрамасингхеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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