https://ria.ru/20250618/kndr-2023463713.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России

Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России - РИА Новости, 18.06.2025

Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России и выполнять... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T06:32:00+03:00

2025-06-18T06:32:00+03:00

2025-06-18T06:32:00+03:00

кндр (северная корея)

россия

курская область

ким чен ын

сергей шойгу

владимир путин

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СЕУЛ, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России и выполнять договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей. Отмечается, что в "доверительной и дружественной" атмосфере стороны обменялись взглядами руководств РФ и КНДР на представляющие взаимный интерес вопросы, включая международную и региональную ситуацию, достигли единого мнения. "Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твердую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических гегемонистских происков, и впредь верно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора", - цитирует лидера КНДР ЦТАК. Как сообщает агентство, Ким Чен Ын "тепло встретил" Шойгу, который посетил Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ 19 июня. "Ким Чен Ын, исходя из точного понимания текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области, определил вопросы сотрудничества КНДР в рамках договора между двумя странами, одобрил соответствующие планы и подробно обсудил необходимые варианты содействия", - пишет ЦТАК. На встрече было отмечено важное значение договора, обсуждены предстоящие вопросы сотрудничества для выполнения "важных задач", согласованных в последние недели главами двух государств в ходе обмена посланиями. Также обсужден и согласован ряд планов по увековечиванию подвигов бойцов армии КНДР в операции по освобождению Курской области. Кроме того, Шойгу "почтительно" передал Ким Чен Ыну устное послание от Путина, в ответ лидер КНДР выразил "глубокую признательность" и попросил передать Путину "товарищеский" и "братский" привет, пожелал России победы, процветания и счастья.

https://ria.ru/20250617/shojgu-2023384340.html

https://ria.ru/20250617/shojgu-2023346131.html

https://ria.ru/20250617/rossija-2023344162.html

кндр (северная корея)

россия

курская область

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кндр (северная корея), россия, курская область, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин