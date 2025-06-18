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Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России - РИА Новости, 18.06.2025
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06:32 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kndr-2023463713.html
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России - РИА Новости, 18.06.2025
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России и выполнять... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:32:00+03:00
2025-06-18T06:32:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
курская область
ким чен ын
сергей шойгу
владимир путин
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СЕУЛ, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России и выполнять договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей. Отмечается, что в "доверительной и дружественной" атмосфере стороны обменялись взглядами руководств РФ и КНДР на представляющие взаимный интерес вопросы, включая международную и региональную ситуацию, достигли единого мнения. "Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твердую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических гегемонистских происков, и впредь верно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора", - цитирует лидера КНДР ЦТАК. Как сообщает агентство, Ким Чен Ын "тепло встретил" Шойгу, который посетил Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ 19 июня. "Ким Чен Ын, исходя из точного понимания текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области, определил вопросы сотрудничества КНДР в рамках договора между двумя странами, одобрил соответствующие планы и подробно обсудил необходимые варианты содействия", - пишет ЦТАК. На встрече было отмечено важное значение договора, обсуждены предстоящие вопросы сотрудничества для выполнения "важных задач", согласованных в последние недели главами двух государств в ходе обмена посланиями. Также обсужден и согласован ряд планов по увековечиванию подвигов бойцов армии КНДР в операции по освобождению Курской области. Кроме того, Шойгу "почтительно" передал Ким Чен Ыну устное послание от Путина, в ответ лидер КНДР выразил "глубокую признательность" и попросил передать Путину "товарищеский" и "братский" привет, пожелал России победы, процветания и счастья.
https://ria.ru/20250617/shojgu-2023384340.html
https://ria.ru/20250617/shojgu-2023346131.html
https://ria.ru/20250617/rossija-2023344162.html
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кндр (северная корея), россия, курская область, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин
КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России

Ким Чен Ын на встрече с Шойгу заявил, что КНДР будет поддерживать политику РФ

© Фото : ЦТАККим Чен Ын и Сергей Шойгу
Ким Чен Ын и Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын и Сергей Шойгу. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России и выполнять договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей.
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Отмечается, что в "доверительной и дружественной" атмосфере стороны обменялись взглядами руководств РФ и КНДР на представляющие взаимный интерес вопросы, включая международную и региональную ситуацию, достигли единого мнения.
"Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твердую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических гегемонистских происков, и впредь верно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора", - цитирует лидера КНДР ЦТАК.
Как сообщает агентство, Ким Чен Ын "тепло встретил" Шойгу, который посетил Пхеньян в преддверии первой годовщины заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ 19 июня.
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"Ким Чен Ын, исходя из точного понимания текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области, определил вопросы сотрудничества КНДР в рамках договора между двумя странами, одобрил соответствующие планы и подробно обсудил необходимые варианты содействия", - пишет ЦТАК.
На встрече было отмечено важное значение договора, обсуждены предстоящие вопросы сотрудничества для выполнения "важных задач", согласованных в последние недели главами двух государств в ходе обмена посланиями.
Также обсужден и согласован ряд планов по увековечиванию подвигов бойцов армии КНДР в операции по освобождению Курской области.
Кроме того, Шойгу "почтительно" передал Ким Чен Ыну устное послание от Путина, в ответ лидер КНДР выразил "глубокую признательность" и попросил передать Путину "товарищеский" и "братский" привет, пожелал России победы, процветания и счастья.
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КНДР (Северная Корея)РоссияКурская областьКим Чен ЫнСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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