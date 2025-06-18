https://ria.ru/20250618/kitay-2023633892.html

Китай обрушился с критикой на G7 и фон дер Ляйен

Китай обрушился с критикой на G7 и фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.06.2025

Китай обрушился с критикой на G7 и фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь раскритиковал опубликованное после саммита G7 заявление премьер-министра Канады Марка Карни, в котором тот призвал... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:09:00+03:00

2025-06-18T17:09:00+03:00

2025-06-18T17:09:00+03:00

в мире

китай

канада

пекин

урсула фон дер ляйен

марк карни

g7

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь раскритиковал опубликованное после саммита G7 заявление премьер-министра Канады Марка Карни, в котором тот призвал Китай "воздержаться от искажения рынка и вредного избыточного производства", передает Bloomberg."Выступая в среду на брифинге в Пекине, Го Цзякунь в ответ назвал комментарии безответственными, манипулятивными и клеветническими", — говорится в материале.Дипломат также осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая на встрече G7 заявила, что мир переживает новый "китайский шок" и обвинила Пекин в "использовании своей квазимонополии в качестве оружия для подрыва конкурентов в ключевых отраслях"."В ответ на замечания фон дер Ляйен Го Цзякунь сказал, что "политика субсидирования промышленности Китая всегда придерживалась принципов открытости, справедливости и соответствия требованиям", — отмечается в публикации.Саммит "Большой семерки" прошел в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.Формат G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014 году группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без Москвы в Брюсселе. Западные страны обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Российские власти приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20250618/merts-2023619451.html

https://ria.ru/20250618/makron-2023535654.html

https://ria.ru/20250618/karni-2023504643.html

китай

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в мире, китай, канада, пекин, урсула фон дер ляйен, марк карни, g7, еврокомиссия, g8