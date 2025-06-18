https://ria.ru/20250618/khusnullin-2023723235.html

Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ

Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости принимать все меры безопасности, комментируя ограничения со связью в Санкт-Петербурге в дни... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:33:00+03:00

2025-06-18T23:33:00+03:00

2025-06-18T23:45:00+03:00

пмэф-2025

санкт-петербург

марат хуснуллин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017305518_0:185:3076:1915_1920x0_80_0_0_fb1ff0c3ad1ad3760cf6cad8212b5d54.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости принимать все меры безопасности, комментируя ограничения со связью в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Это, конечно, мешает, но на сегодняшний день это вопросы безопасности. У нас собрано большое количество людей, руководителей, собранной делегацией международной. Поэтому, конечно, нужно принимать все меры безопасности", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, не мешали ли ему перебои со связью в Петербурге.Ранее в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/glavy-2023726059.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, марат хуснуллин, россия