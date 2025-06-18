https://ria.ru/20250618/khusnullin-2023723235.html
Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ
Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости принимать все меры безопасности, комментируя ограничения со связью в Санкт-Петербурге в дни... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:33:00+03:00
2025-06-18T23:33:00+03:00
2025-06-18T23:45:00+03:00
пмэф-2025
санкт-петербург
марат хуснуллин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017305518_0:185:3076:1915_1920x0_80_0_0_fb1ff0c3ad1ad3760cf6cad8212b5d54.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости принимать все меры безопасности, комментируя ограничения со связью в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Это, конечно, мешает, но на сегодняшний день это вопросы безопасности. У нас собрано большое количество людей, руководителей, собранной делегацией международной. Поэтому, конечно, нужно принимать все меры безопасности", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, не мешали ли ему перебои со связью в Петербурге.Ранее в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/glavy-2023726059.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017305518_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_23a7db9cb778cd17794863904948c299.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, марат хуснуллин, россия
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Марат Хуснуллин, Россия
Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ
Хуснуллин: нужно принимать все меры безопасности