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Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:33 18.06.2025 (обновлено: 23:45 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/khusnullin-2023723235.html
Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ
Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости принимать все меры безопасности, комментируя ограничения со связью в Санкт-Петербурге в дни... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:33:00+03:00
2025-06-18T23:45:00+03:00
пмэф-2025
санкт-петербург
марат хуснуллин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости принимать все меры безопасности, комментируя ограничения со связью в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Это, конечно, мешает, но на сегодняшний день это вопросы безопасности. У нас собрано большое количество людей, руководителей, собранной делегацией международной. Поэтому, конечно, нужно принимать все меры безопасности", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, не мешали ли ему перебои со связью в Петербурге.Ранее в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, марат хуснуллин, россия
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Марат Хуснуллин, Россия
Хуснуллин прокомментировал ограничения связи в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ

Хуснуллин: нужно принимать все меры безопасности

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Марат Хуснуллин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости принимать все меры безопасности, комментируя ограничения со связью в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Это, конечно, мешает, но на сегодняшний день это вопросы безопасности. У нас собрано большое количество людей, руководителей, собранной делегацией международной. Поэтому, конечно, нужно принимать все меры безопасности", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, не мешали ли ему перебои со связью в Петербурге.
Ранее в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что временное ухудшение качества мобильной связи в Санкт-Петербурге связано с проведением ПМЭФ, что необходимо для обеспечения безопасности.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Санкт-ПетербургМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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