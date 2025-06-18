https://ria.ru/20250618/khersones-2023345160.html

Археологи расскажут об итогах раскопок Херсонеса Таврического

Археологи расскажут об итогах раскопок Херсонеса Таврического - РИА Новости, 18.06.2025

Археологи расскажут об итогах раскопок Херсонеса Таврического

Российские эксперты в области археологии, архитектуры и реставрации подведут итоги трехлетней работы на раскопках и реставрации архитектурных сооружений... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:00:00+03:00

2025-06-18T09:00:00+03:00

2025-06-18T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские эксперты в области археологии, архитектуры и реставрации подведут итоги трехлетней работы на раскопках и реставрации архитектурных сооружений Херсонеса Таврического и расскажут о своих уникальных находках на конференции "Утраченное и спасенное. Уроки сохранения наследия", которая пройдет 20 июня в Херсонесе Таврическом, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.В состав археологической экспедиции вошли полторы тысячи человек — сотрудники Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Севастопольского государственного университета, НАО "Наследие Кубани", Института археологии Крыма РАН и Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова."Буквально за два года мы должны были открыть огромную археологическую территорию — южный пригород Херсонеса, некрополь древнего города. Раскопки открыли перед нами уникальные памятники — полисы, колумбарии и многое другое, что рассказывает о погребальных обрядах древних греков и жителей древнего Херсонеса римского и византийского периодов. Многие из этих памятников были извлечены из недр земли, законсервированы и перенесены в более благоприятные пространства для экспонирования", — рассказала она.Морозова отметила, что на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", помимо Музея христианства и Музея истории Крыма и Новороссии, на сегодняшний день построено современное здание для музея "Херсонес Таврический". В этом здании разместится обновленная, более масштабная экспозиция, рассказывающая об истории и археологии древнего города. Также в нем расположились научный архив Херсонеса и научная библиотека с редким фондом, формируется эталонная коллекция антропологии, размещается отдел научной реставрации, выставочные залы, конференц-залы и другие пространства.По словам директора музея-заповедника, рядом с новым музейным зданием размещены памятники, обнаруженные в ходе археологической экспедиции. Коллекция "Херсонеса Таврического" за последнее время пополнилась сотнями вновь найденных и отреставрированных предметов. Еще миллионы находок ждут своего часа, проходят через руки ученых, подвергаются обработке и отрисовке. Некоторые из них также будут отреставрированы, а потом займут свое место в экспозиции музея."Мы получили уникальный опыт участия в столь масштабной археологической экспедиции и испытали профессиональное счастье прикоснуться к строительству комплекса "Новый Херсонес", который уже дарит радость миллионам посетителей. Наша коллекция пополнилась новыми предметами, мы расширили границы истории, и сейчас музей "Херсонес Таврический" вступает в новую фазу своего развития, получив мощный импульс для дальнейшей работы на многие десятилетия", — подчеркнула она.Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был создан по поручению президента РФ в рекордно короткие сроки. Археологи, архитекторы и реставраторы впервые провели исследования такой большой площади на одном памятнике. Работа специалистов уже получила признание — проект "Южный пригород Херсонеса Таврического — уникальный архитектурно-археологический феномен России" стал победителем Национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия "Хрустальный компас".Организаторы конференции — Центр спасательной археологии (ЦСА ИИМК РАН) совместно с Государственным Эрмитажем, Временным научным комитетом ИКОМОС Россия по оценке рисков, защите в военное время и посттравматическому восстановлению объектов культурного наследия, музеем-заповедником "Херсонес Таврический" и фондом "Моя история". Конференция пройдет в гибридном формате.

https://ria.ru/20250313/sevastopol-2004785904.html

https://ria.ru/20250613/khersones-2022665230.html

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