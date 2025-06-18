https://ria.ru/20250618/khamenei-2023552611.html

Иранский телеканал SNN показал старое обращение верховного лидера

Иранский телеканал SNN показал старое обращение верховного лидера - РИА Новости, 18.06.2025

Иранский телеканал SNN показал старое обращение верховного лидера

Иранский телеканал SNN транслировал старое обращение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он заявил, что Иран не будет игнорировать атаку на свою... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:42:00+03:00

2025-06-18T12:42:00+03:00

2025-06-18T13:07:00+03:00

иран

в мире

израиль

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранский телеканал SNN транслировал старое обращение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он заявил, что Иран не будет игнорировать атаку на свою территорию.Ранее телеканал опубликовал сообщение со словами верховного лидера Ирана, в котором тот заявил, что Иран "не будет игнорировать атаку на свою территорию, вооруженные силы страны находятся в состоянии готовности".Позже SNN прервал трансляцию, сначала не прописав, что это повтор от 13 июня.Телеканал показал заявление после того, как пресс-служба Хаменеи сообщила о том, что он выступит с обращением через несколько минут.

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иран, в мире, израиль, али хаменеи