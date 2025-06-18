https://ria.ru/20250618/izrail-2023492887.html

Российское посольство рекомендовало соотечественникам покинуть Израиль

Российское посольство рекомендовало соотечественникам покинуть Израиль - РИА Новости, 18.06.2025

Российское посольство рекомендовало соотечественникам покинуть Израиль

Посольство РФ в Израиле вновь рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль через пограничные переходы с Египтом и Иорданией до нормализации обстановки, сообщила... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:05:00+03:00

2025-06-18T10:05:00+03:00

2025-06-18T10:25:00+03:00

израиль

россия

египет

в мире

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле вновь рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль через пограничные переходы с Египтом и Иорданией до нормализации обстановки, сообщила в среду пресс-служба дипломатической миссии."Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки. Существует два основных наземных пути – через погранпереходы на границе с Египтом и Иорданией", - говорится в сообщении.В посольстве отметили, что, по полученной от израильской стороны информации, погранпереход "Менахем Бегин"/Таба на границе с Египтом работает круглосуточно.Посольство также сообщило, что россиян нет среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, продолжающихся с 13 июня."По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск) 17 июня посольство не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных ударов по территории Израиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, россия, египет, в мире, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года