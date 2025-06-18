Российское посольство рекомендовало соотечественникам покинуть Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле вновь рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль через пограничные переходы с Египтом и Иорданией до нормализации обстановки, сообщила в среду пресс-служба дипломатической миссии."Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки. Существует два основных наземных пути – через погранпереходы на границе с Египтом и Иорданией", - говорится в сообщении.В посольстве отметили, что, по полученной от израильской стороны информации, погранпереход "Менахем Бегин"/Таба на границе с Египтом работает круглосуточно.Посольство также сообщило, что россиян нет среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, продолжающихся с 13 июня."По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск) 17 июня посольство не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных ударов по территории Израиля", - говорится в сообщении.
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле вновь рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль через пограничные переходы с Египтом и Иорданией до нормализации обстановки, сообщила в среду пресс-служба дипломатической миссии.
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"Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки. Существует два основных наземных пути – через погранпереходы на границе с Египтом и Иорданией", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что, по полученной от израильской стороны информации, погранпереход "Менахем Бегин"/Таба на границе с Египтом работает круглосуточно.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
Посольство также сообщило, что россиян нет среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, продолжающихся с 13 июня.
"По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск) 17 июня посольство не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных ударов по территории Израиля", - говорится в сообщении.
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