https://ria.ru/20250618/izrail-2023474151.html

Израиль сообщил о более 90 пострадавших после ударов Ирана

Израиль сообщил о более 90 пострадавших после ударов Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

Израиль сообщил о более 90 пострадавших после ударов Ирана

Более 90 человек в Израиле, пострадавшие от ночных обстрелов со стороны Ирана, обратились в больницы, сообщил в среду минздрав Израиля, чьи данные приводит 12-й РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:27:00+03:00

2025-06-18T08:27:00+03:00

2025-06-18T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 90 человек в Израиле, пострадавшие от ночных обстрелов со стороны Ирана, обратились в больницы, сообщил в среду минздрав Израиля, чьи данные приводит 12-й канал израильского телевидения."Ночью в больницы обратилось 94 человека, пострадавшие в результате обстрела со стороны Ирана, среди них один человек с ранениями серьезной степени тяжести, 85 человек с легкими ранениями", - говорится в сообщении телеканала.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-2023468231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире