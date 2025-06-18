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В Иране ответили на вопрос о сроках переговоров по ядерной программе - РИА Новости, 18.06.2025
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23:36 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/iran-2023724378.html
В Иране ответили на вопрос о сроках переговоров по ядерной программе
В Иране ответили на вопрос о сроках переговоров по ядерной программе - РИА Новости, 18.06.2025
В Иране ответили на вопрос о сроках переговоров по ядерной программе
Никто не может устанавливать Ирану крайние сроки для переговоров по ядерной программе, об их графике стороны должны договариваться совместно, заявил замглавы... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:36:00+03:00
2025-06-18T23:36:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
маджид тахт-раванчи
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Никто не может устанавливать Ирану крайние сроки для переговоров по ядерной программе, об их графике стороны должны договариваться совместно, заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи. Ранее Трамп заявлял, что Ирану давали 60 дней на заключение соглашения по ядерной программе. "Никто не может задать нам крайний срок... Когда мы ведем переговоры, обе стороны должны договориться о графике переговоров... Мы... сомневаемся в искренности американцев в ходе пяти раундов переговоров", - ответил иранский замминистра на вопрос ведущей телеканала CNN о дэдлайне. Тахт-Раванчи опроверг сведения о том, что Иран связывался с Израилем и США для возобновления переговоров и просил прибыть в Белый дом для дискуссий с американской стороной. Когда его спросили, хотят ли США и Израиль, по его мнению, добиться смены режима в Иране, замглавы иранского МИД посоветовал задать этот вопрос властям этих двух стран. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/ssha-2023715289.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, маджид тахт-раванчи, рафаэль гросси, магатэ, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Маджид Тахт-Раванчи, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Обострение отношений США и Ирана
В Иране ответили на вопрос о сроках переговоров по ядерной программе

Замглавы МИД Тахт-Раванчи: никто не может диктовать Ирану сроки по переговорам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Никто не может устанавливать Ирану крайние сроки для переговоров по ядерной программе, об их графике стороны должны договариваться совместно, заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи.
Ранее Трамп заявлял, что Ирану давали 60 дней на заключение соглашения по ядерной программе.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана
Вчера, 22:48
"Никто не может задать нам крайний срок... Когда мы ведем переговоры, обе стороны должны договориться о графике переговоров... Мы... сомневаемся в искренности американцев в ходе пяти раундов переговоров", - ответил иранский замминистра на вопрос ведущей телеканала CNN о дэдлайне.
Тахт-Раванчи опроверг сведения о том, что Иран связывался с Израилем и США для возобновления переговоров и просил прибыть в Белый дом для дискуссий с американской стороной.
Когда его спросили, хотят ли США и Израиль, по его мнению, добиться смены режима в Иране, замглавы иранского МИД посоветовал задать этот вопрос властям этих двух стран.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль
Вчера, 23:18
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иракский Курдистан - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Курдские военные сбили БПЛА в столице Иракского Курдистана
Вчера, 22:49
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ЦАХАЛ заявила об ударах более чем по 20 военным целям в Иране
Вчера, 23:10
 
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