https://ria.ru/20250618/iran-2023699874.html

КСИР снова утверждает, что Иран установил контроль над небом Израиля

КСИР снова утверждает, что Иран установил контроль над небом Израиля - РИА Новости, 18.06.2025

КСИР снова утверждает, что Иран установил контроль над небом Израиля

Тегеран сломил израильские системы ПВО, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:45:00+03:00

2025-06-18T20:45:00+03:00

2025-06-18T21:14:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Тегеран сломил израильские системы ПВО, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана."КСИР удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством Израиля", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы подразделения.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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Пролеты ракет над Дамаском Пролеты нескольких десятков ракет в разные промежутки времени наблюдали жители Дамаска в ночь на среду, передает корреспондент РИА Новости. Яркие огни группами по 15-20 штук, пролетая над сирийской столицей, начинали резкое снижение, уходя в сторону оккупированных Голанских высот. 2025-06-18T20:45 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали