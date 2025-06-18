https://ria.ru/20250618/iran-2023697928.html

Иран атаковал Израиль баллистической ракетой "Саджиль", заявили в КСИР

Иран атаковал Израиль баллистической ракетой "Саджиль", заявили в КСИР - РИА Новости, 18.06.2025

Иран атаковал Израиль баллистической ракетой "Саджиль", заявили в КСИР

Иран использовал двухступенчатые сверхтяжёлые баллистические ракеты "Саджиль" в атаке на Израиль вечером в среду, заявил Корпус стражей исламской революции... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:37:00+03:00

2025-06-18T20:37:00+03:00

2025-06-18T21:35:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иран использовал двухступенчатые сверхтяжёлые баллистические ракеты "Саджиль" в атаке на Израиль вечером в среду, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана."Двенадцатая волна операции "Правдивое обещание 3" началась с запуска сверхтяжелых двухступенчатых ракет большой дальности Саджиль", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы КСИР.В КСИР также заявили, что Тегерану удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством Израиля. По данным Ирана, при атаке вечером в среду были поражены места дислокации "Моссада", управления военной разведки и авиабазы истребителей армии.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, дональд трамп, крейг мюррей, сша, казем джалали