https://ria.ru/20250618/iran-2023682415.html

МИД Ирана опроверг информацию о поездке делегации в Оман

МИД Ирана опроверг информацию о поездке делегации в Оман - РИА Новости, 18.06.2025

МИД Ирана опроверг информацию о поездке делегации в Оман

МИД Ирана опроверг информацию о поездке переговорной делегации Ирана в Оман, который выступал посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона по ядерной... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:27:00+03:00

2025-06-18T19:27:00+03:00

2025-06-18T19:55:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. МИД Ирана опроверг информацию о поездке переговорной делегации Ирана в Оман, который выступал посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона по ядерной проблематике, передает агентство IRNA. "Официальный представитель МИД (Ирана) Исмаил Багаи... опровергая сообщение агентства Рейтер о прибытии в столицу Омана иранской переговорной делегации, подчеркнул, что это сообщение не соответствует действительности", - говорится в сообщении агентства. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также чуть позже опроверг агентству Fars информацию, что иранская делегация прибыла в Маскат.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/iran-2022817541.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, иран, израиль, оман, аббас аракчи, дональд трамп, крейг мюррей