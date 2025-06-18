https://ria.ru/20250618/iran-2023556882.html

Кнайсль призвала урегулировать иранский вопрос без Нетаньяху

Кнайсль призвала урегулировать иранский вопрос без Нетаньяху - РИА Новости, 18.06.2025

Кнайсль призвала урегулировать иранский вопрос без Нетаньяху

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут предотвратить рост эскалации на Ближнем Востоке, если будут решать вопрос без премьер-министра Израиля... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:01:00+03:00

2025-06-18T13:01:00+03:00

2025-06-18T13:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут предотвратить рост эскалации на Ближнем Востоке, если будут решать вопрос без премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль."Если бы президент Трамп и президент Путин смогли каким-либо образом оттеснить Нетаньяху, то это уже стало бы большим достижением, чтобы остановить крупный кризис безопасности", - сказала Кнайсль РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.По ее словам, было предсказуемо, что Нетаньяху втянет Израиль и остальной мир в эту войну."Я написала на прошлой неделе, что это для его собственного политического выживания, поскольку его правительство было на пути к распаду. Он также пытается не попасть в тюрьму, поэтому он открыл очередной фронт после Газы, после Ливана, Сирии. Он открыл очередной фронт, огромный фронт, только чтобы спасти свою политическую жизнь", - добавила экс-глава МИД Австрии.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, израиль