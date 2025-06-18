https://ria.ru/20250618/iran-2023446677.html

СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле

СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле

Иранские военные запустили ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает иранское агентство IRNA. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T01:11:00+03:00

2025-06-18T01:11:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранские военные запустили ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает иранское агентство IRNA. "Иранские ракеты были выпущены по Тель-Авиву, Хайфе и Галилее", — говорится в сообщении. Отмечается, что ракеты также были запущены и по Иерусалиму. Армия Израиля перед этим сообщила о запуске ракет из Ирана и предписала жителям укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны. Как передает корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве активно работает ПВО.Обострение ирано-израильского конфликта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа ПВО в Тель-Авиве Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает агентство IRNA. Кадры РИА Новости запуска ракет ПВО в Тель-Авиве. 2025-06-18T01:11 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тель-авив, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте