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СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле - РИА Новости, 18.06.2025
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01:11 18.06.2025 (обновлено: 07:49 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023446677.html
СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле
СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле
Иранские военные запустили ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает иранское агентство IRNA. РИА Новости, 18.06.2025
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2025-06-18T07:49:00+03:00
в мире
иран
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тель-авив
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранские военные запустили ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает иранское агентство IRNA. "Иранские ракеты были выпущены по Тель-Авиву, Хайфе и Галилее", — говорится в сообщении. Отмечается, что ракеты также были запущены и по Иерусалиму. Армия Израиля перед этим сообщила о запуске ракет из Ирана и предписала жителям укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны. Как передает корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве активно работает ПВО.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html
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иран
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
60
Работа ПВО в Тель-Авиве
Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает агентство IRNA. Кадры РИА Новости запуска ракет ПВО в Тель-Авиве.
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в мире, иран, израиль, тель-авив, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле

IRNA: Иран запустил ракеты по целям в Израиле

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранские военные запустили ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает иранское агентство IRNA.
«
"Иранские ракеты были выпущены по Тель-Авиву, Хайфе и Галилее", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ракеты также были запущены и по Иерусалиму.
Армия Израиля перед этим сообщила о запуске ракет из Ирана и предписала жителям укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны. Как передает корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве активно работает ПВО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
00:14
Обострение ирано-израильского конфликта
  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля
00:10
 
В миреИранИзраильТель-АвивКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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