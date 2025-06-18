https://ria.ru/20250618/igra-2023394951.html

"По указке Брюсселя". Сосед Украины вступает в большую игру

"По указке Брюсселя". Сосед Украины вступает в большую игру - РИА Новости, 18.06.2025

"По указке Брюсселя". Сосед Украины вступает в большую игру

Власти Молдавии не могут решить, какие ценности выгоднее — традиционные, которых придерживается большинство граждан, или не очень. Выбор делают, не подумав. А... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:03:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

украина

майя санду

илан шор

московский патриархат

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Молдавии не могут решить, какие ценности выгоднее — традиционные, которых придерживается большинство граждан, или не очень. Выбор делают, не подумав. А либеральные постулаты защищают так рьяно, что эксперты уже говорят о возникновении нового "полицейского режима".Не тот парад, не те героиВ воскресенье ситуация в Кишиневе больше всего напоминала школьную задачку по математике. Из одного конца столицы к центру двинулась колонна сторонников ЛГБТ*. Навстречу ей вышла другая — противников гей-парадов.В точке встречи ждала полиция. Кого правоохранители задержат? И кто пострадает? Карабинеры вязали защитников традиционных ценностей. А пострадал больше всего общественный транспорт.К слову, мэрия не санкционировала ЛГБТ*-шествие. Но организаторы настояли на своем. В итоге переполненные людьми троллейбусы и автомобили застряли в пробке на несколько часов. А рядом с радужным флагом неожиданно появились хоругви и иконы.Подоспели активисты из числа православных верующих. В адрес полиции кричали "Позор!". Обстановка стала накаляться. В какой-то момент противники ЛГБТ* попытались прорвать кордоны. До погромов дело не дошло, но правоохранители решили сработать на опережение и перешли к действиям.Не церемонясь, в автозак затолкали мужчину с маленьким ребенком на руках. А вслед за ним повязали пришедшего на акцию протеста священнослужителя ПЦМ (Православной церкви Молдовы). При этом его жестко бросили на асфальт. Под раздачу попало еще несколько священников и семейных пар.Почему у кишиневской задачки такое странное решение? Ответ прост: Молдавия давно взяла курс на евроинтеграцию."Для властей <…> главное — исполнить команду Санду, которая по указке Брюсселя требует, чтобы гей-парад прошел любой ценой. Даже если ради этого нужно растоптать семейные христианские ценности", — прокомментировала произошедшее лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска."Кураторы из Москвы"Представители МВД республики, напротив, считают потерпевшими себя. Пострадало более десятка карабинеров, говорится в официальном заявлении пресс-службы ведомства, а воскресный инцидент там называют подготовленной провокацией."Фактически несколько групп прихожан, мобилизованных организованно, пришли с намерением не допустить проведения очередной публичной демонстрации, но также и с прямым намерением противостоять правоохранительным органам, чья миссия заключалась в <…> поддержании общественного порядка на всех публичных мероприятиях", — значится в документе.Напомним, что ЛГБТ*-шествие не было согласовано с властями.Нарушители порядка, подчеркнули в министерстве, цинично использовали детей, чтобы дестабилизировать обстановку в столице. А участие "в акциях по подстрекательству" некоторых представителей церкви серьезно влияет на имидж последней.Окончательный вердикт полиции: "разжигание социальной напряженности и ослабление доверия к государственным институтам" было скоординировано внешними силами.Подобная риторика (тем более в отношении ПЦМ) — уже не новость. Власти давно пытаются всеми способами дискредитировать церковь. Оно и понятно, ведь она канонически подчиняется Московскому патриархату.С начала президентства Майи Санду "нежелательную" религиозную организацию называли не иначе как "самопровозглашенной" и "экстремистской", а ее клириков — "агентами Кремля". Некоторые парламентарии — например, депутат от Партии действия и солидарности (ПДС) Василе Шоймару — и вовсе обещали, что с "московской митрополией" скоро будет покончено.За приверженность традициям кнут от власти получают не только рядовые священники, но и высокопоставленные иерархи. Так, в 2022-м из-за "радужной" темы штраф за нарушение общественного порядка получил архиепископ Бельцкий Маркелл. Он всего-навсего призвал верующих своей епархии выйти на ответный марш несогласных.А совсем недавно он же стал героем двух почти одинаковых инцидентов. Первый произошел перед Пасхой, когда иерарх должен был лететь в составе официальной делегации ПЦМ в Иерусалим за Благодатным огнем. Но в аэропорту Кишинева его задержали на контроле — заставили пройти особый досмотр. В результате документы и билет вернули через полчаса после вылета рейса на Землю обетованную.То же самое повторилось в мае — когда архиепископ Маркелл намеревался совершить паломничество в Миры Ликийские (на родину Николая Чудотворца). И в тот, и в этот раз погранслужба сослалась на "меры по обеспечению безопасности". Мол, ни о какой дискриминации речи не идет.Недоброе власти усмотрели и в прошлогодней поездке (с целью культурного обмена) молодых молдавских клириков в Сергиев Посад. По их возвращении на родину местные СМИ в один голос развили тему "вербовки" и "диверсии": якобы священники должны были сорвать предвыборную кампанию Санду и референдум по вступлению республики в ЕС, а финансировал все опальный лидер оппозиционного блока "Победа", бизнесмен Илан Шор.Разложение народа — становление режимаВ лучших традициях политики двойных стандартов команда Санду отдала предпочтение лояльной к власти Бессарабской митрополии. Религиозная организация, возникшая в 1992-м, находится в юрисдикции Румынской православной церкви (РумПЦ), что на руку президенту и ее коллегам.Именно поэтому лидер "бессарабов", митрополит Петр (Пэдурару,) и за Благодатным огнем беспрепятственно летит, и получает от светских властей другие преимущества.Например, несколько исторических зданий в ряде городов Молдавии. Или персональную финансовую помощь: в прошлом году парламент соседней Румынии проголосовал за дополнительную статью в бюджете — на нужды Бессарабской митрополии.При этом моральный облик "филиала" РумПЦ в Молдавии далек от идеального. Митрополит Петр регулярно призывает клириков ПЦМ оставить "нелегитимную" и "неканоническую" "московскую церковь" и переходить под его омофор. Кроме того, настаивает на продолжении дела объединения двух соседних республик, забывая, что закон его страны предписывает служителям культа воздерживаться "от публичного выражения или проявления политических предпочтений".Комментируя полицейский произвол 15 июня и отношение к ПЦМ в целом, общественники и эксперты сходятся во мнении, что правильнее теперь говорить о "режиме Майи Санду", а не о ее политике."Здесь вера преследуется, Бог под запретом, духовность унижается, а грех и аморальность получают государственную защиту", — заявила кандидат в президенты на выборах 2024-го, лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ.О той же "моральной деградации" говорила и депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Таким образом, считает парламентарий, Санду демонстрирует лояльность "коллективному Западу". А заодно отвлекает людей от "реального беспредела" в стране.В РПЦ, в свою очередь, выразили надежду, что православным верующим Молдавии удастся сохранить "духовное наследие" и не поддаться на то, что в Европе "начиналось как якобы защита прав меньшинств". Навязывание обществу гендерной идеологии — это не политический, а нравственный вопрос, подчеркнул председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250527/signal-2019174981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

молдавия, кишинев, украина, майя санду, илан шор, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение