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Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню "Тату"

Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню "Тату" - РИА Новости, 18.06.2025

Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню "Тату"

Глава МИД Индонезии Сугионо поделился в своих соцсетях видео о прибытии в Москву и встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сопроводив кадры... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:29:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо поделился в своих соцсетях видео о прибытии в Москву и встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сопроводив кадры поездки песней "220" группы "Тату". "Прибыл в Москву, Россия, на двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В рамках двусторонней встречи мы обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе запланированный визит президента Прабово Субианто в Россию, а также 75-летие дипломатических отношений Индонезии и России", - написал глава МИД в своем Instagram*. Сугионо также отметил, что "оценил утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о конструктивном подходе Индонезии к укреплению двусторонних отношений между двумя странами". Лавров провел переговоры с Сугионо во вторник в Москве. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Публикация главы МИД Индонезии о приезде в Москву Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню группы "Тату" 2025-06-18T11:29 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индонезия, москва, сергей лавров, прабово субианто, тату, в мире