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Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню "Тату"
Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню "Тату" - РИА Новости, 18.06.2025
Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню "Тату"
Глава МИД Индонезии Сугионо поделился в своих соцсетях видео о прибытии в Москву и встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сопроводив кадры... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:29:00+03:00
2025-06-18T11:29:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо поделился в своих соцсетях видео о прибытии в Москву и встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сопроводив кадры поездки песней "220" группы "Тату". "Прибыл в Москву, Россия, на двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В рамках двусторонней встречи мы обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе запланированный визит президента Прабово Субианто в Россию, а также 75-летие дипломатических отношений Индонезии и России", - написал глава МИД в своем Instagram*. Сугионо также отметил, что "оценил утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о конструктивном подходе Индонезии к укреплению двусторонних отношений между двумя странами". Лавров провел переговоры с Сугионо во вторник в Москве. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240928/brosh-1975289020.html
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Публикация главы МИД Индонезии о приезде в Москву
Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню группы "Тату"
2025-06-18T11:29
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PT0M39S
РИА Новости
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россия, индонезия, москва, сергей лавров, прабово субианто, тату, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, Москва, Сергей Лавров, Прабово Субианто, Тату, В мире
Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню "Тату"
Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео о поездке в Москву с песней "Тату"