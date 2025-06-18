В ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля, пишет Politico
Politico: некоторые страны ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза выступили с критикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за её поддержки действий Израиля в рамках конфликта с Ираном, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая отправилась в Канаду (на саммит G7 - ред.)..., сталкивается с угрюмым приемом по возвращении домой. Причиной раздражения некоторых стран ЕС является решение фон дер Ляйен позвонить (премьеру Израиля) Биньямину Нетаньяху после того, как он приказал бомбардировать Иран, а затем заявить в соцсетях о своей поддержке права Израиля на самооборону", - говорится в публикации.
По словам одного из источников издания, существует "большая разница" между правом на самооборону и началом "упреждающих военных действий", при этом другой источник обвинил фон дер Ляйен в "одиночном забеге", указав на то, что решение о поддержке Нетаньяху было принято без консультаций с другими странами блока.
Кроме того, Politico указывает со ссылкой на источники, что порядка 10-15 стран ЕС заявили о своей готовности поддерживать Израиль. Этот шаг свидетельствует о "расколе" в Евросоюзе, добавляет издание.
Издание Euractiv 16 июня указало на двойные стандарты в подходах ЕС к Украине и конфликту Израиля с Ираном, приведя в пример позицию фон дер Ляйен. Издание отметило, что глава ЕК, заявлявшая о необходимости активнее вооружать Киев и превратить его перед переговорами с РФ в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.