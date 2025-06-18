https://ria.ru/20250618/eksport-2023916749.html

МЭЦ назвал Казахстан одним из самых востребованных направлений экспорта

МЭЦ назвал Казахстан одним из самых востребованных направлений экспорта - РИА Новости, 19.06.2025

МЭЦ назвал Казахстан одним из самых востребованных направлений экспорта

Казахстан является одним из самых востребованных направлений для экспорта среди московских компаний, заявил генеральный директор АНО "Московский экспортный... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T19:36:00+03:00

2025-06-18T19:36:00+03:00

2025-06-19T14:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Казахстан является одним из самых востребованных направлений для экспорта среди московских компаний, заявил генеральный директор АНО "Московский экспортный центр" Виталий Степанов. "Казахстан - это одно из самых востребованных направлений поставок среди московских компаний. Традиционно Астана входит в топ три направлений несырьевого неэнергетического экспорта, 21% - доля Москвы в российском несырьевом неэнергетическом экспорте в Казахстан. Как мы можем увидеть, динамика из года в год составляет двузначное значение. По прошлому году мы видим 17% прироста", - рассказал Степанов во время сессии "Бизнес-диалог: Россия - Казахстан" на полях ПМЭФ. Он отметил, что с точки зрения товарной номенклатуры есть и традиционные отрасли промышленности, которые создаются в Москве и востребованы в Казахстане. Это, например, пищевая промышленность. "Но также мы видим и растущий интерес к импорту высокотехнологичных решений, которые и по динамике, и по доле, начинают приобретать все более важные значения. Если говорить про инструментарий "Московского экспортного центра", мы его разделяем на три больших блока. Это все, что связано с подготовкой к экспорту, с продвижением и с финансовыми мерами, реализуемыми на региональном уровне", - отметил Степанов. "Так вот Казахстан традиционно является одним из направлений, в сторону которого создается и запускается наибольшее количество проектов поддержки в рамках инструментария "Московского экспортного центра", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/kazahstan-2021977743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, казахстан, москва, астана, виталий степанов