https://ria.ru/20250618/ekspert-2023874799.html

Эксперт назвал три ключевых направления сотрудничества России и Казахстана

Эксперт назвал три ключевых направления сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 19.06.2025

Эксперт назвал три ключевых направления сотрудничества России и Казахстана

Казахстан остается одним из ключевых партнеров России в рамках ЕАЭС, но, чтобы сотрудничество двух стран получило новый импульс, нужно сосредоточиться на трех... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T18:10:00+03:00

2025-06-18T18:10:00+03:00

2025-06-19T12:59:00+03:00

пмэф-2025

экономика

технологии

казахстан

россия

белоруссия

евразийский экономический союз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Казахстан остается одним из ключевых партнеров России в рамках ЕАЭС, но, чтобы сотрудничество двух стран получило новый импульс, нужно сосредоточиться на трех главных направлениях: локализация производства с упором на высокотехнологичные отрасли, модернизация транспортной и таможенной инфраструктуры, а также цифровизация процессов, заявил РИА Новости основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. "Казахстан остается одним из ключевых партнеров России в рамках ЕАЭС — по объему торговли он входит в тройку лидеров, уступая лишь Белоруссии. В 2024 году товарооборот между странами превысил 26 миллиардов долларов. Россия также является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, вложив за последние годы свыше 24 миллиардов долларов. Казахстан, в свою очередь, инвестировал в РФ около 8,5 миллиарда", - сказал он в кулуарах бизнеса- диалога "Россия-Казахстан" на ПМЭФ. Основное сотрудничество, по словам Астафьева, сосредоточено в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении и металлургии. "Так, "Росатом" участвует в проекте по строительству первой АЭС в Казахстане. Растет и кооперация в переработке ресурсов — от цветных металлов до урана. Сельское хозяйство также остается важным направлением: экспорт российской продукции в Казахстан увеличился до 2,8 миллиарда долларов. Наращиваются поставки зерна, сахара и мяса", - добавил собеседник агентства. При этом, по его словам, "сохраняются отдельные торговые барьеры, в том числе по сертификации и фитосанитарным требованиям, что периодически вызывает споры между странами". Впрочем, "чтобы сотрудничество получило новый импульс, нужно сосредоточиться на трех основных направлениях", подчеркнул Астафьев. "Это - локализация производства с упором на высокотехнологичные отрасли, модернизация транспортной и таможенной инфраструктуры, а также цифровизация процессов — в том числе признание электронных сертификатов и единых стандартов в рамках ЕАЭС. Это упростит торговлю, усилит участие МСП и позволит довести товарооборот до 30 миллиардов долларов уже в ближайшие годы", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/kazahstan-2021977743.html

https://ria.ru/20250507/kazahstan-2015473218.html

казахстан

россия

белоруссия

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экономика, технологии, казахстан, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"