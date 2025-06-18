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Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов - РИА Новости, 18.06.2025

Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Как минимум один из выпускников этого года сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:10:00+03:00

2025-06-18T14:10:00+03:00

2025-06-18T14:27:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Как минимум один из выпускников этого года сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ."У нас выпускник московской школы, города Москвы, уже в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов. Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика", — сказал он РИА Новости.Кроме того, уже известно, что по всей России 11 школьников набрали в сумме 300 баллов. Они сдавали математику профильного уровня, физику, информатику, химию, биологию, русский язык и историю.В начале недели Министерство образования Подмосковья сообщило, что 87 выпускников в области набрали на ЕГЭ по русскому языку максимальные 100 баллов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250612/ege-1734473764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), москва, сн_образование, социальный навигатор, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)