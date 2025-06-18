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Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов - РИА Новости, 18.06.2025
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Как минимум один из выпускников этого года сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:10:00+03:00
2025-06-18T14:10:00+03:00
2025-06-18T14:27:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Как минимум один из выпускников этого года сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ."У нас выпускник московской школы, города Москвы, уже в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов. Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика", — сказал он РИА Новости.Кроме того, уже известно, что по всей России 11 школьников набрали в сумме 300 баллов. Они сдавали математику профильного уровня, физику, информатику, химию, биологию, русский язык и историю.В начале недели Министерство образования Подмосковья сообщило, что 87 выпускников в области набрали на ЕГЭ по русскому языку максимальные 100 баллов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Рособрнадзор: московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов