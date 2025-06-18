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Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов - РИА Новости, 18.06.2025
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14:10 18.06.2025 (обновлено: 14:27 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ege-2023579062.html
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов - РИА Новости, 18.06.2025
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Как минимум один из выпускников этого года сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:10:00+03:00
2025-06-18T14:27:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
москва
сн_образование
социальный навигатор
анзор музаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Как минимум один из выпускников этого года сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ."У нас выпускник московской школы, города Москвы, уже в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов. Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика", — сказал он РИА Новости.Кроме того, уже известно, что по всей России 11 школьников набрали в сумме 300 баллов. Они сдавали математику профильного уровня, физику, информатику, химию, биологию, русский язык и историю.В начале недели Министерство образования Подмосковья сообщило, что 87 выпускников в области набрали на ЕГЭ по русскому языку максимальные 100 баллов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250612/ege-1734473764.html
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), москва, сн_образование, социальный навигатор, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Хорошие новости, Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Москва, СН_Образование, Социальный навигатор, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Рособрнадзор: московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Как минимум один из выпускников этого года сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ.
"У нас выпускник московской школы, города Москвы, уже в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов. Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика", — сказал он РИА Новости.
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Кроме того, уже известно, что по всей России 11 школьников набрали в сумме 300 баллов. Они сдавали математику профильного уровня, физику, информатику, химию, биологию, русский язык и историю.
В начале недели Министерство образования Подмосковья сообщило, что 87 выпускников в области набрали на ЕГЭ по русскому языку максимальные 100 баллов.

В этом году основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 4 июля, дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля. Сдают экзамены почти 712 тысяч человек, в том числе 637 тысяч выпускников этого года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Хорошие новостиОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)МоскваСН_ОбразованиеСоциальный навигаторАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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