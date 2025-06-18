https://ria.ru/20250618/ege-2023541228.html

В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев

В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев - РИА Новости, 18.06.2025

В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев

В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 - за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:04:00+03:00

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2025-06-18T13:23:00+03:00

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 - за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные - за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы - ред.), шпаргалки использовать и так далее", - рассказал руководитель ведомства. Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование