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В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев - РИА Новости, 18.06.2025
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев
В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 - за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:04:00+03:00
2025-06-18T12:04:00+03:00
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анзор музаев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 - за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные - за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы - ред.), шпаргалки использовать и так далее", - рассказал руководитель ведомства. Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев
Музаев: в основной период ЕГЭ удалили 608 человек, из них 189 за телефоны
С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 - за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные - за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы - ред.), шпаргалки использовать и так далее", - рассказал руководитель ведомства.
Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.