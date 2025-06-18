Рейтинг@Mail.ru
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:04 18.06.2025 (обновлено: 13:23 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ege-2023541228.html
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев - РИА Новости, 18.06.2025
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев
В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 - за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:04:00+03:00
2025-06-18T13:23:00+03:00
пмэф-2025
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023563150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af1ba51b2fe5e5966674584cfb71e6eb.jpg
С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 - за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные - за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы - ред.), шпаргалки использовать и так далее", - рассказал руководитель ведомства. Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rosobrnadzor-2023538771.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023563150_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3904d221394931476767df61ec55725c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев

Музаев: в основной период ЕГЭ удалили 608 человек, из них 189 за телефоны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнзор Музаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Анзор Музаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Анзор Музаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 - за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные - за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы - ред.), шпаргалки использовать и так далее", - рассказал руководитель ведомства.
Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Вчера, 11:59
 
ПМЭФ-2025ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала