https://ria.ru/20250618/durov-2023723093.html
Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram
Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram - РИА Новости, 18.06.2025
Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что не стал отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, которое тот отправил бизнесмену... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:31:00+03:00
2025-06-18T23:31:00+03:00
2025-06-18T23:31:00+03:00
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что не стал отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, которое тот отправил бизнесмену после разоблачения им попытки Парижа вмешаться в президентские выборы в Румынии. В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии. "Долгое время он (Макрон - ред.) мог отправлять мне сообщения в Telegram на целую кучу тем. В последний раз это было в тот день, когда я сделал заявление о выборах в Румынии и о (требованиях - ред.) DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции - ред.). Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил", - сказал Дуров в интервью французскому журналу Point. Основатель мессенджера не рассказал, что написал ему Макрон, и заявил, что отказался бы встретиться с президентом, если бы тот предложил.
https://ria.ru/20250618/durov-2023720521.html
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В мире, Технологии, Румыния, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram
Дуров перестал отвечать Макрону в Telegram после скандала с выборами в Румынии