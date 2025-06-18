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Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram - РИА Новости, 18.06.2025
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23:31 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/durov-2023723093.html
Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram
Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram - РИА Новости, 18.06.2025
Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что не стал отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, которое тот отправил бизнесмену... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:31:00+03:00
2025-06-18T23:31:00+03:00
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что не стал отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, которое тот отправил бизнесмену после разоблачения им попытки Парижа вмешаться в президентские выборы в Румынии. В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии. "Долгое время он (Макрон - ред.) мог отправлять мне сообщения в Telegram на целую кучу тем. В последний раз это было в тот день, когда я сделал заявление о выборах в Румынии и о (требованиях - ред.) DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции - ред.). Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил", - сказал Дуров в интервью французскому журналу Point. Основатель мессенджера не рассказал, что написал ему Макрон, и заявил, что отказался бы встретиться с президентом, если бы тот предложил.
https://ria.ru/20250618/durov-2023720521.html
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в мире, технологии, румыния, франция, париж, эммануэль макрон, павел дуров, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Румыния, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров рассказал, когда перестал отвечать Макрону в Telegram

Дуров перестал отвечать Макрону в Telegram после скандала с выборами в Румынии

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что не стал отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, которое тот отправил бизнесмену после разоблачения им попытки Парижа вмешаться в президентские выборы в Румынии.
В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Дуров заявил, что Макрон своей политикой ослабляет Францию
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"Долгое время он (Макрон - ред.) мог отправлять мне сообщения в Telegram на целую кучу тем. В последний раз это было в тот день, когда я сделал заявление о выборах в Румынии и о (требованиях - ред.) DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции - ред.). Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил", - сказал Дуров в интервью французскому журналу Point.
Основатель мессенджера не рассказал, что написал ему Макрон, и заявил, что отказался бы встретиться с президентом, если бы тот предложил.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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В миреТехнологииРумынияФранцияПарижЭммануэль МакронПавел ДуровМария ЗахароваTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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