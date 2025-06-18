https://ria.ru/20250618/donetsk-2023719836.html
В Донецке построят новый квартал
В Донецке построят новый квартал - РИА Новости, 18.06.2025
В Донецке построят новый квартал
и. Новый квартал "Белый лебедь" планируется построить в Донецке, меморандум подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:04:00+03:00
2025-06-18T23:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новый квартал "Белый лебедь" планируется построить в Донецке, меморандум подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в холдинге "АйСи Групп". Меморандум подписали глава ДНР Денис Пушилин и гендиректор "АйСи Групп" Екатерина Белоусова. "В рамках меморандума планируется реализовать на территории Донецкой Народной Республики инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие инфраструктуры региона: строительство многофункционального квартала "Белый лебедь", развитие инфраструктуры связи на базе оператора мобильной и фиксированной связи "+7Телеком", создание торгово-логистической инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности региона", - сказали в пресс-службе. В компании подчеркнули, что квартал "Белый лебедь" в Донецке будет представлять собой современное общественно-деловое пространство с офисными и торговыми объектами общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, жилым кварталом и комплексом апартаментов бизнес-класса. Этап проектирования стартует в этом году, завершить работы планируют до 2031 года. Сдавать проект будут поочередно. "Наконец оперативная обстановка позволяет нам приступить к развитию Донецка по-столичному. Мы давно ждали момента, когда над городом появятся строительные краны, и вот, этот момент наступил", - сказал Денис Пушилин на подписании меморандума. По его словам, к восстановлению столицы ДНР нужно подходить комплексно. В свою очередь, гендиректор "АйСи Групп" Екатерина Белоусова сообщила, что холдинг также займется развитием мобильного оператора "+7Телеком", что обеспечит жителей республики высоким качеством связи. "Благодаря развитию логистической инфраструктуры, даже небольшие населенные пункты получат доступ к товарам федеральных маркетплейсов и ритейлеров. Это поможет сформировать цены в регионе на уровне среднероссийских", - подчеркнула Белоусова. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://rsport.ria.ru/20250130/donetsk-1996466022.html
https://ria.ru/20250115/donetsk-1993796440.html
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экономика, коммерческая недвижимость, донецк, донецкая народная республика, санкт-петербург, денис пушилин
ПМЭФ-2025, Экономика, Коммерческая недвижимость, Донецк, Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, Денис Пушилин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новый квартал "Белый лебедь" планируется построить в Донецке, меморандум подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в холдинге "АйСи Групп".
Меморандум подписали глава ДНР Денис Пушилин
и гендиректор "АйСи Групп" Екатерина Белоусова.
"В рамках меморандума планируется реализовать на территории Донецкой Народной Республики инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие инфраструктуры региона: строительство многофункционального квартала "Белый лебедь", развитие инфраструктуры связи на базе оператора мобильной и фиксированной связи "+7Телеком", создание торгово-логистической инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности региона", - сказали в пресс-службе.
В компании подчеркнули, что квартал "Белый лебедь" в Донецке
будет представлять собой современное общественно-деловое пространство с офисными и торговыми объектами общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, жилым кварталом и комплексом апартаментов бизнес-класса. Этап проектирования стартует в этом году, завершить работы планируют до 2031 года. Сдавать проект будут поочередно.
"Наконец оперативная обстановка позволяет нам приступить к развитию Донецка по-столичному. Мы давно ждали момента, когда над городом появятся строительные краны, и вот, этот момент наступил", - сказал Денис Пушилин на подписании меморандума.
По его словам, к восстановлению столицы ДНР нужно подходить комплексно.
В свою очередь, гендиректор "АйСи Групп" Екатерина Белоусова сообщила, что холдинг также займется развитием мобильного оператора "+7Телеком", что обеспечит жителей республики высоким качеством связи.
"Благодаря развитию логистической инфраструктуры, даже небольшие населенные пункты получат доступ к товарам федеральных маркетплейсов и ритейлеров. Это поможет сформировать цены в регионе на уровне среднероссийских", - подчеркнула Белоусова.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге
с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.