https://ria.ru/20250618/dagestan-2023717952.html

В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом

В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом - РИА Новости, 18.06.2025

В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом

Восемь членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились бруцеллезом в Дагестане после употребления молочной продукции, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:57:00+03:00

2025-06-18T22:57:00+03:00

2025-06-18T22:57:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

республика дагестан

сулейман-стальский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Восемь членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились бруцеллезом в Дагестане после употребления молочной продукции, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "Групповой случай заболевания бруцеллезом выявлен в селе Ичин Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. Это члены одной семьи, которые заразились в результате употребления молочной продукции. Всего заболели восемь человек, в том числе двое детей", – говорится в сообщении. Результаты эпидемиологического расследования выявили, что в селе имелось хроническое неблагополучие по бруцеллезу среди домашнего скота – выявлено 20 голов инфицированного скота, добавили в управлении. Бруцеллез – особо опасная инфекционная болезнь животных и людей, сопровождающаяся лихорадкой, поражением сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, органов репродукции и особенно часто опорно-двигательного аппарата. Наиболее часто бруцеллезом болеют домашние животные: козы, овцы, коровы, свиньи. Инфицирование людей обычно происходит в результате непосредственного контакта с инфицированными животными, употребления зараженных продуктов животного происхождения или вдыхания присутствующих в воздухе возбудителей болезни.

https://ria.ru/20250423/mahachkala-2013062793.html

республика дагестан

сулейман-стальский район

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происшествия, здоровье - общество, республика дагестан, сулейман-стальский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)