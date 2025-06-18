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В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом - РИА Новости, 18.06.2025
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22:57 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/dagestan-2023717952.html
В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом
В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом - РИА Новости, 18.06.2025
В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом
Восемь членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились бруцеллезом в Дагестане после употребления молочной продукции, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:57:00+03:00
2025-06-18T22:57:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
республика дагестан
сулейман-стальский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Восемь членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились бруцеллезом в Дагестане после употребления молочной продукции, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "Групповой случай заболевания бруцеллезом выявлен в селе Ичин Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. Это члены одной семьи, которые заразились в результате употребления молочной продукции. Всего заболели восемь человек, в том числе двое детей", – говорится в сообщении. Результаты эпидемиологического расследования выявили, что в селе имелось хроническое неблагополучие по бруцеллезу среди домашнего скота – выявлено 20 голов инфицированного скота, добавили в управлении. Бруцеллез – особо опасная инфекционная болезнь животных и людей, сопровождающаяся лихорадкой, поражением сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, органов репродукции и особенно часто опорно-двигательного аппарата. Наиболее часто бруцеллезом болеют домашние животные: козы, овцы, коровы, свиньи. Инфицирование людей обычно происходит в результате непосредственного контакта с инфицированными животными, употребления зараженных продуктов животного происхождения или вдыхания присутствующих в воздухе возбудителей болезни.
https://ria.ru/20250423/mahachkala-2013062793.html
республика дагестан
сулейман-стальский район
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происшествия, здоровье - общество, республика дагестан, сулейман-стальский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом

В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом после употребления молока

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Восемь членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились бруцеллезом в Дагестане после употребления молочной продукции, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"Групповой случай заболевания бруцеллезом выявлен в селе Ичин Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. Это члены одной семьи, которые заразились в результате употребления молочной продукции. Всего заболели восемь человек, в том числе двое детей", – говорится в сообщении.
Результаты эпидемиологического расследования выявили, что в селе имелось хроническое неблагополучие по бруцеллезу среди домашнего скота – выявлено 20 голов инфицированного скота, добавили в управлении.
Бруцеллез – особо опасная инфекционная болезнь животных и людей, сопровождающаяся лихорадкой, поражением сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, органов репродукции и особенно часто опорно-двигательного аппарата. Наиболее часто бруцеллезом болеют домашние животные: козы, овцы, коровы, свиньи. Инфицирование людей обычно происходит в результате непосредственного контакта с инфицированными животными, употребления зараженных продуктов животного происхождения или вдыхания присутствующих в воздухе возбудителей болезни.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРеспублика ДагестанСулейман-Стальский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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