https://ria.ru/20250618/chibis-2023709815.html

Чибис представил мурманский план "На Севере – жить" на ПМЭФ

Чибис представил мурманский план "На Севере – жить" на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Чибис представил мурманский план "На Севере – жить" на ПМЭФ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил на ПМЭФ-2025 план развития Мурманской области "На Севере – жить!" как один из успешных примеров... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:01:00+03:00

2025-06-18T22:01:00+03:00

2025-06-18T22:01:00+03:00

амурская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил на ПМЭФ-2025 план развития Мурманской области "На Севере – жить!" как один из успешных примеров управленческих решений, где сочетаются опыт взаимодействия власти, бизнеса и общества, сообщило министерство информационной политики региона. "На Международном арктическом форуме президент России Владимир Владимирович Путин в обращении к участникам сказал, что "На Севере – жить!" – это тот приоритет, который отражает то, что мы должны делать в Арктике. Для нас "На Севере – жить" – это не только идеология, это план конкретных действий, который даёт реальные результаты", – сказал Чибис, выступая на площадке ПМЭФ на сессии "Социальная архитектура: как проектировать будущее". Как отметил Чибис, план охватывает все ключевые отрасли и сферы жизни – экономику, социальное направление, образование, здравоохранение, культуру, благоустройство, ремонт дорог и т.д. В основе плана – национальные цели, обозначенные президентом страны. Документ согласован с мастер-планами опорных агломераций Мурманской области, программами реновации ЗАТО и военных гарнизонов, а также с социально-экономическими соглашениями с ключевыми партнёрами и стратегическими проектами региона. Цели плана "На Севере – жить!" – сохранить численность населения, повысить уровень доходов и обеспечить рост регионального бюджета. "План развития региона "На Севере – жить!" мы обновляем минимум раз в два года, потому что меняются запросы. Документ утверждён распоряжением правительства, размещён на официальном сайте, в пабликах. Каждый человек может увидеть, что будет делаться в его городе, что мы делаем для экономики, за что бьёмся и куда идём", - пояснил Чибис, добавив, что уже есть конкретные результаты. ВРП на душу населения вырос в 2,3 раза, по этому показателю регион входит в топ-10 по стране. Также он находится в десятке рейтинга по России по средней номинальной зарплате в 2024 году. Стратегический план развития Мурманской области "На Севере – жить!" реализовывается в регионе с 2019 года и сформирован на основе 572 тысяч предложений от самих северян, которые указали приоритетные направления развития области. Идеи, полученные от людей, были рассмотрены и доработаны на экспертно-отраслевых сессиях. В ходе сессии участники обсудили, как регионы могут становиться лабораториями управленческих решений, формировать команды, способные запускать устойчивые изменения, и выстраивать коалиции с бизнесом, образовательными институтами и гражданским обществом. Многие из них качестве примера региона, ведущего активную работу в этом направлении, приводили Мурманскую область. А практику "На Севере – жить!" начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев обозначил как социальную значимую и предложил распространить подход региона в рамках большого плана "В России – жить!". ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова