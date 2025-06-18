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Крупнейший маслоэкстракционный перерабатывающий завод строят в Приамурье - РИА Новости, 18.06.2025
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Амурская область
 
10:06 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/blagoveschensk-2023493032.html
Крупнейший маслоэкстракционный перерабатывающий завод строят в Приамурье
Крупнейший маслоэкстракционный перерабатывающий завод строят в Приамурье - РИА Новости, 18.06.2025
Крупнейший маслоэкстракционный перерабатывающий завод строят в Приамурье
Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области, он будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, а также рапс и лён, сообщает правительство... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:06:00+03:00
2025-06-18T10:06:00+03:00
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
белогорск
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области, он будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, а также рапс и лён, сообщает правительство Приамурья. Завод возводит в Белогорске ГК "Содружество" в рамках мастер-плана города, утвержденного президентом. Губернатор Амурской области Василий Орлов проконтролировал ход строительства предприятия. "Это будет один из крупнейших перерабатывающих заводов в России. Предприятие даст много высокотехнологичных рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, также будет перерабатываться рапс и лен", - сказал Орлов. "Сырье планируют закупать не только в Амурской области, но и в соседних регионах. Продукция завода будет очень высокого качества и востребована на зарубежных рынках", - добавил он. Как доложили Орлову, строительно-монтажные работы сейчас в активной фазе. Идет возведение экстракционного и подготовительного корпусов, складов хранения сырья и готовой продукции, а также железнодорожной ветки. Проектом предусмотрено более 10 километров железнодорожных путей. Сдать объект планируется в 2026 году.
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экономика, василий орлов (губернатор), белогорск, россия, амурская область
Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Белогорск, Россия, Амурская область
Крупнейший маслоэкстракционный перерабатывающий завод строят в Приамурье

В Приамурье построят крупнейший маслоэкстракционный перерабатывающий завод

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиСтроительства маслоэкстракционного завода ГК "Содружество" в в Амурской области
Строительства маслоэкстракционного завода ГК Содружество в в Амурской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Строительства маслоэкстракционного завода ГК "Содружество" в в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Крупнейший маслоэкстракционный завод строят в Амурской области, он будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, а также рапс и лён, сообщает правительство Приамурья.
Завод возводит в Белогорске ГК "Содружество" в рамках мастер-плана города, утвержденного президентом. Губернатор Амурской области Василий Орлов проконтролировал ход строительства предприятия.
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"Это будет один из крупнейших перерабатывающих заводов в России. Предприятие даст много высокотехнологичных рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет перерабатывать 1 миллион тонн сои в год, также будет перерабатываться рапс и лен", - сказал Орлов.
"Сырье планируют закупать не только в Амурской области, но и в соседних регионах. Продукция завода будет очень высокого качества и востребована на зарубежных рынках", - добавил он.
Как доложили Орлову, строительно-монтажные работы сейчас в активной фазе. Идет возведение экстракционного и подготовительного корпусов, складов хранения сырья и готовой продукции, а также железнодорожной ветки. Проектом предусмотрено более 10 километров железнодорожных путей. Сдать объект планируется в 2026 году.
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Амурская областьЭкономикаВасилий Орлов (губернатор)БелогорскРоссияАмурская область
 
 
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