https://ria.ru/20250618/bilayn-2023694592.html
"Билайн" начал сотрудничество с разработчиком сервисов для видеоаналитики
"Билайн" начал сотрудничество с разработчиком сервисов для видеоаналитики - РИА Новости, 18.06.2025
"Билайн" начал сотрудничество с разработчиком сервисов для видеоаналитики
Команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом "Билайн" Big Data & AI и разработчик сервисов для видеонаблюдения и видеоаналитики... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:53:00+03:00
2025-06-18T20:53:00+03:00
2025-06-18T20:55:00+03:00
билайн
технологии
пмэф
ритейл
логистика
промышленность
пмэф-2025
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом "Билайн" Big Data & AI и разработчик сервисов для видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideonобъявили о старте альянса в области цифровых сервисов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба.Союз двух технологических компаний нацелен на создание интеллектуальных сервисов для ритейла, логистики, промышленности и перерабатывающего сектора.В числе приоритетных направлений – проекты для здравоохранения, развитие облачных сервисов для пунктов выдачи заказов, а также кастомные решения на базе гибридных и частных облаков для промышленных предприятий.Соглашение предусматривает создание цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта, направленных на оптимизацию бизнес-процессов и развитие "умных" городских сервисов."Одна из частых сложностей при цифровизации — необходимость интеграции разных систем. Наше партнерство меняет правила игры, предлагая клиентам готовые комплексные решения. Там, где раньше требовалось полгода на стыковку технологий, теперь достаточно месяца на внедрение – это квантовый скачок в эффективности и скорости внедрения цифровых решений", – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.Стороны также планируют совместные маркетинговые инициативы, отраслевые мероприятия и активное взаимодействие с профессиональным сообществом для популяризации современных облачных и ИИ-решений."”Билайн” Big Data & AI – наш стратегический партнер, с которым мы за последние годы запустили десятки проектов: от решений для бизнеса до видеосервисов для городской инфраструктуры. Новое соглашение расширяет рамки этого сотрудничества: развиваем линейку видеосервисов и аналитические возможности, интегрируя их в платформу одного из крупнейших телеком-операторов страны с развитой инфраструктурой и широкой клиентской базой", – подчеркнул генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, технологии, пмэф, ритейл, логистика, промышленность
Билайн, Технологии, ПМЭФ, Ритейл, Логистика, Промышленность, ПМЭФ-2025
"Билайн" начал сотрудничество с разработчиком сервисов для видеоаналитики
"Билайн" и Ivideon объявили о старте сотрудничества на ПМЭФ-2025
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом "Билайн" Big Data & AI и разработчик сервисов для видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideonобъявили о старте альянса в области цифровых сервисов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба.
Союз двух технологических компаний нацелен на создание интеллектуальных сервисов для ритейла, логистики, промышленности и перерабатывающего сектора.
В числе приоритетных направлений – проекты для здравоохранения, развитие облачных сервисов для пунктов выдачи заказов, а также кастомные решения на базе гибридных и частных облаков для промышленных предприятий.
Соглашение предусматривает создание цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта, направленных на оптимизацию бизнес-процессов и развитие "умных" городских сервисов.
"Одна из частых сложностей при цифровизации — необходимость интеграции разных систем. Наше партнерство меняет правила игры, предлагая клиентам готовые комплексные решения. Там, где раньше требовалось полгода на стыковку технологий, теперь достаточно месяца на внедрение – это квантовый скачок в эффективности и скорости внедрения цифровых решений", – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.
Стороны также планируют совместные маркетинговые инициативы, отраслевые мероприятия и активное взаимодействие с профессиональным сообществом для популяризации современных облачных и ИИ-решений.
"”Билайн” Big Data & AI – наш стратегический партнер, с которым мы за последние годы запустили десятки проектов: от решений для бизнеса до видеосервисов для городской инфраструктуры. Новое соглашение расширяет рамки этого сотрудничества: развиваем линейку видеосервисов и аналитические возможности, интегрируя их в платформу одного из крупнейших телеком-операторов страны с развитой инфраструктурой и широкой клиентской базой", – подчеркнул генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.