https://ria.ru/20250618/bilayn-2023694592.html

"Билайн" начал сотрудничество с разработчиком сервисов для видеоаналитики

"Билайн" начал сотрудничество с разработчиком сервисов для видеоаналитики - РИА Новости, 18.06.2025

"Билайн" начал сотрудничество с разработчиком сервисов для видеоаналитики

Команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом "Билайн" Big Data & AI и разработчик сервисов для видеонаблюдения и видеоаналитики... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:53:00+03:00

2025-06-18T20:53:00+03:00

2025-06-18T20:55:00+03:00

билайн

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ритейл

логистика

промышленность

пмэф-2025

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом "Билайн" Big Data & AI и разработчик сервисов для видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideonобъявили о старте альянса в области цифровых сервисов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба.Союз двух технологических компаний нацелен на создание интеллектуальных сервисов для ритейла, логистики, промышленности и перерабатывающего сектора.В числе приоритетных направлений – проекты для здравоохранения, развитие облачных сервисов для пунктов выдачи заказов, а также кастомные решения на базе гибридных и частных облаков для промышленных предприятий.Соглашение предусматривает создание цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта, направленных на оптимизацию бизнес-процессов и развитие "умных" городских сервисов."Одна из частых сложностей при цифровизации — необходимость интеграции разных систем. Наше партнерство меняет правила игры, предлагая клиентам готовые комплексные решения. Там, где раньше требовалось полгода на стыковку технологий, теперь достаточно месяца на внедрение – это квантовый скачок в эффективности и скорости внедрения цифровых решений", – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.Стороны также планируют совместные маркетинговые инициативы, отраслевые мероприятия и активное взаимодействие с профессиональным сообществом для популяризации современных облачных и ИИ-решений."”Билайн” Big Data & AI – наш стратегический партнер, с которым мы за последние годы запустили десятки проектов: от решений для бизнеса до видеосервисов для городской инфраструктуры. Новое соглашение расширяет рамки этого сотрудничества: развиваем линейку видеосервисов и аналитические возможности, интегрируя их в платформу одного из крупнейших телеком-операторов страны с развитой инфраструктурой и широкой клиентской базой", – подчеркнул генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, технологии, пмэф, ритейл, логистика, промышленность