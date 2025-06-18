https://ria.ru/20250618/beglov-2023474898.html
Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге
Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге - РИА Новости, 18.06.2025
Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге
Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:40:00+03:00
2025-06-18T08:40:00+03:00
2025-06-18T08:43:00+03:00
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санкт-петербург
александр беглов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов."Участок ВСМ в Петербурге и терминал планируется начать строить в следующем году. Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект. Сейчас РЖД готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции "Волковская", куда переедут электропоезда Московского и Волховского направления", - сказал он.Губернатор отметил, что будущий терминал планируется связать крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания", а также построить второй выход со станции "Лиговский проспект"."Большая работа предстоит по интеграции терминала и метро. Он будет связан крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания" и получит второй выход со станции "Лиговский проспект - 1". На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции "Лиговский проспект - 2" новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля", - рассказал Беглов."Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города. Дирекция транспортного строительства уже заключила госконтракт на подготовку планировки вокзальной площади, продление Днепропетровской улицы с элементами реконструкции Лиговского проспекта", - добавил он.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250428/kadry-2013752322.html
https://ria.ru/20250524/vsm-2018879054.html
https://ria.ru/20250428/poezd-2013899291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, экономика
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Экономика
Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге
Беглов: участок ВСМ в Петербурге планируют начать строить в 2026 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Участок ВСМ в Петербурге
и терминал планируется начать строить в следующем году. Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект. Сейчас РЖД
готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции "Волковская", куда переедут электропоезда Московского и Волховского направления", - сказал он.
Губернатор отметил, что будущий терминал планируется связать крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания", а также построить второй выход со станции "Лиговский проспект".
"Большая работа предстоит по интеграции терминала и метро. Он будет связан крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания" и получит второй выход со станции "Лиговский проспект - 1". На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции "Лиговский проспект - 2" новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля", - рассказал Беглов
.
"Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города. Дирекция транспортного строительства уже заключила госконтракт на подготовку планировки вокзальной площади, продление Днепропетровской улицы с элементами реконструкции Лиговского проспекта", - добавил он.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России
таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой
и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.