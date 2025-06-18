https://ria.ru/20250618/beglov-2023474898.html

Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге

Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге - РИА Новости, 18.06.2025

Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге

Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:40:00+03:00

2025-06-18T08:40:00+03:00

2025-06-18T08:43:00+03:00

пмэф — 2025

санкт-петербург

александр беглов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов."Участок ВСМ в Петербурге и терминал планируется начать строить в следующем году. Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект. Сейчас РЖД готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции "Волковская", куда переедут электропоезда Московского и Волховского направления", - сказал он.Губернатор отметил, что будущий терминал планируется связать крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания", а также построить второй выход со станции "Лиговский проспект"."Большая работа предстоит по интеграции терминала и метро. Он будет связан крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания" и получит второй выход со станции "Лиговский проспект - 1". На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции "Лиговский проспект - 2" новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля", - рассказал Беглов."Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города. Дирекция транспортного строительства уже заключила госконтракт на подготовку планировки вокзальной площади, продление Днепропетровской улицы с элементами реконструкции Лиговского проспекта", - добавил он.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250428/kadry-2013752322.html

https://ria.ru/20250524/vsm-2018879054.html

https://ria.ru/20250428/poezd-2013899291.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, александр беглов, экономика