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Региональный офис компании "А7" начал работу в Санкт-Петербурге

Региональный офис компании "А7" начал работу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.06.2025

Региональный офис компании "А7" начал работу в Санкт-Петербурге

Российская финтех-компания "А7" (принадлежит банку ПСБ) открыла офис в Санкт-Петербурге, церемония прошла в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:53:00+03:00

2025-06-18T19:53:00+03:00

2025-06-18T19:53:00+03:00

технологии

санкт-петербург

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С.–ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Российская финтех-компания "А7" (принадлежит банку ПСБ) открыла офис в Санкт-Петербурге, церемония прошла в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. Новое подразделение разместилось в бизнес-центре "Дженсен" на Васильевском острове. По словам генерального директора "А7" Илана Шора, это решение – отражение растущего спроса на надежные трансграничные расчеты со стороны бизнеса. "Сегодня для нас очень важный день. Мы открываем филиал в Санкт-Петербурге менее чем через год после запуска компании. Это подтверждение того, что мы создали действительно востребованный инструмент. Предприниматели должны думать о развитии, а не о рисках расчетов — и мы даем им такую возможность. В этом и есть смысл “A7”: быть точным, быстрым и честным партнером", – заявил Шор. Санкт-Петербург стал новой точкой на карте регионального присутствия компании не случайно. Это мощный экспортный и промышленный центр, активно развивающий внешнеэкономические связи. "Запуская платформу "А7", ПСБ взял на себя масштабную задачу - обеспечить российский бизнес надежной инфраструктурой для внешней торговли в условиях санкций. И нам это удалось – сервисы "А7" гарантируют участникам ВЭД бесперебойные расчеты и потому широко востребованы у бизнеса, и сегодня у компании новый этап развития – мы открываем первый филиал в Санкт-Петербурге, одном из самых крупных логистических и технологических центров российской внешней торговли. Это только начало – в дальнейшем сеть "А7" будет расширяться по всей стране, формируя устойчивую платежную инфраструктуру нового поколения", – заявил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев. Региональный офис будет выполнять не только операционные функции, но и станет точкой консультационной поддержки, настройки и адаптации сервисов под задачи местных компаний. Компания планирует дальнейшее расширение филиальной сети по всей стране, формируя устойчивую платежную инфраструктуру нового поколения. В условиях мировой нестабильности и ограниченного доступа к глобальной финансовой системе "А7" предлагает предпринимателям надежный, понятный и доступный инструмент для трансграничных расчетов. Платформа обеспечивает переводы с контрагентами в любой точке мира. Активнее всего транзакции осуществляются со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и СНГ — это обусловлено растущим вкладом этих государств в мировую экономику. Переводы производятся с минимальными комиссиями, в кратчайшие сроки и при строгом соблюдении конфиденциальности. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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